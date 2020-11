[VIDEO] Ex consejero negro de Barack Obama rompe a llorar en la CNN tras la victoria de Biden

Van Jones, consejero en la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama, rompió a llorar en la CNN después de la victoria presidencial de Joe Biden. La cadena de noticias finalmente dio por vencedor a Biden el viernes por la mañana. Mientras los analistas discutían el significado de la victoria de Biden, Jones rompió a llorar y tuvo que controlar su respiración mientras hablaba visiblemente emocionado.

“Es más fácil ser padre hoy”, dijo Jones. “El carácter importa”.

Esto es lo que necesita saber:

Van Jones was emotional talking about Joe Biden becoming the next President of the United States pic.twitter.com/KaqhSR4sHG

— Aaron Rupar (@atrupar) November 7, 2020