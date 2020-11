Bolsonaro a Biden: “Cuando se acaba la saliva, tiene que haber pólvora”

Se sabe bien que Jaír Bolsonaro tiene una gran admiración por el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump. Lo ve como uno de los grandes líderes del mundo y su deseo de emularlo es evidente en sus acciones y en su manera de provocar a los medios.

El martes habló sobre las elecciones por primera vez desde que se diera por victorioso a Joe Biden. Como era de esperarse el exmilitar brasileño salió de manera vocifera para defender a Trump en sus acusaciones de fraude.

Bolsonaro sabe que la vida sin Trump sería diferente ya que esta administración estaría buscando que el gobierno brasileño implemente más recursos para que puedan terminar con los incendios en las Amazonas. También hay que tener en cuenta algunos tratados comerciales que tendrán pendientes por arreglar.

En un evento que tuvo el mandamás, habló sobre el Presidente Electo sin decir su nombre, intentando provocar con palabras y tono que llegaban a poder ser considerados bélicos.

During a speech, President Jair Bolsonaro hit out at U.S. President-Elect Joe Biden's comments about deforestation in the Amazon, saying that "when the saliva runs out, there must be gunpowder."pic.twitter.com/F70QbGALO6

— The Brazilian Report (@BrazilianReport) November 10, 2020