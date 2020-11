Llegan felicitaciones para Biden y Harris de líderes latinoamericanos ¿quiénes los felicitaron?

Varios de los líderes de Latinoamérica comenzaron a mandar sus mejores deseos al presidente-electo Joe Biden tras ser declarado el ganador de las elecciones presidenciales. Como suele ser, los líderes de otros países me mandaron felicitaciones a Joe Biden después de ser confirmado como el cuatrigésimo sexto presidente de Estados Unidos y a Kamala Harris en convertirse en la primera mujer en ser vicepresidenta.

Varios de estos líderes saben que también es un buen momento para poder volver a establecer nuevos lazos con el nuevo presidente y buscar abrir nuevas puertas después de cuatro años de Donald Trump.

Argentina

El presidente argentino, Alberto Fernández felicitó al Presidente Electo estadounidense através de redes sociales. También lo hizo la vicepresidenta y expresidenta de ese país Cristina Fernández de Kirchner. En este respecto, el mandatario argentino buscaría poder conseguir el apoyo de Biden para poder refinanciar la deuda con el FMI, algo que está intentando hacer con varios líderes de la Unión Europea.

Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país. pic.twitter.com/FyfD1BvALB — Alberto Fernández (@alferdez) November 7, 2020

Finalmente pudimos conocer la voluntad del pueblo estadounidense. Felicitaciones a @JoeBiden, presidente electo, y a @KamalaHarris, primera mujer electa como vicepresidenta de los Estados Unidos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 7, 2020

Colombia

El presidente colombiano Iván Duque también se mantuvo con la misma línea que Fernández felicitando a Biden y Harris y deseando que la relación fuerte entre los dos países continue. Esto después de que el expresidente colombiano Álvaro Uribe se había involucrado en algunas campañas de candidatos republicanos en la Florida.

La administración de Duque ahora quiere reparar la tradicional postura de apoyo bipartidario que ha tenido el país en el pasado. Recientemente, Duque fue criticado en Colombia por apoyar a Donald Trump.

Felicitamos a @JoeBiden, nuevo Presidente de EE.UU y @kamalaharris, primera mujer vicepresidenta de EE.UU. Les deseamos los mejores éxitos en su gestión. Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medioambiente, seguridad y lucha contra crimen trasnacional. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 7, 2020

Chile

El presidente chileno, Sebastián Piñera felicitó a Biden en español y en inglés. Entre eso, él sabe que Chile y Estados Unidos tendrán como temas principales reformas ambientales ya que los dos pasan por momentos difíciles en ese respecto. Además quieren al nuevo gobierno como un aliado en la próxima reforma constitucional y en temas económicos para poder salir de la crisis tras el coronavirus.

Los mismo ocurrió con Mario Abdo y Martín Vizcarra, los presidentes de Paraguay y Perú respectivamente.

Extendemos nuestras felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos @JoeBiden Le deseamos el mayor de los éxitos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir afianzando las relaciones bilaterales sobre la base de los principios y valores democráticos que compartimos 🇵🇾🇺🇸 — Marito Abdo (@MaritoAbdo) November 7, 2020

Saludamos la masiva participación del pueblo estadounidense en las urnas y felicitamos a @JoeBiden y @KamalaHarris por su reciente elección. Trabajaremos para fortalecer la democracia, el multilateralismo, la cooperación internacional y preservar el medio ambiente. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 7, 2020

Lo de Bolivia fue un poco diferente

En el caso de Bolivia, el presidente de ese país,Luis Arce no mencionó nada sobre la elección pero el día anterior, había dad su agradecimiento al Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, con quien había hablado para establecer relaciones bilaterales. A la misma vez el gobierno de Donald Trump había enviado una delegación para estar presente para la inauguración de Arce este fin de semana.

Nos reunimos con la delegación de #EEUU que llegó a #Bolivia para los actos protocolares que se realizarán mañana. Agradecemos su acompañamiento. pic.twitter.com/mH319HBD3K — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 7, 2020

Los ausentes

Como se podrían esperar, entre los ausentes se notan los nombres de Nicolás Maduro y de Jaír Bolsonaro. Maduro conoce muy bien a Biden después de sus encontronazos con la administración de Barack Obama. Se duda que estos dos lo hagan de inmediato.

En el caso del mandatario brasileño, él pierde uno de sus aliados más importantes en el mundo con la llegada de Biden. Así que es posible que le relación entre estos dos países pueda cambiar, especialmente en los que se refiere a temas comerciales y especialmente en lo ambiental.

Otro que decidió no hacerlo fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mandatario indicó que no felicitará a Biden. “Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno,” confirmó en conferencia de prensa en el Estado de Tabasco.

López Obrador dijo que tiene una buena relación con Trump y Biden.

