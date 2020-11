Trump estalla en Twitter: “GANÉ LAS ELECCIONES; TUVE 71 MILLONES DE VOTOS LEGALES”

Aunque todos los medios de comunicación, basados en los resultados arrojados por los conteos de este viernes, dados por AP, muestran que Trump perdió las elecciones y que el presidente electo que asumirá las riendas del país desde el 20 de enero será Joe Biden, el actual mandatario se niega a aceptar los resultados.

En un hecho jamás antes visto en la historia moderna de las elecciones presidenciales, Trump no solo se ha dado a la tarea de desestimar los resultados electorales, sino que sigue causando confusión al asegurar que fue él y no Biden, quien ganó estos comicios.

Muy temprano aseguró en su Twitter: “Yo gané esta elección por mucho”.

Pero luego del mensaje puesto en su red social la mañana de este sábado, cuando la agencia de noticias AP reveló que el demócrata se había alzado con la victoria en Pensilvania, lo que en ese momento le daba 284 de los 270 votos electorales necesarios para declarar el triunfo y derrotar al republicano, Trump volvió a hablar de fraude.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

Esta vez, en horas de la tarde, y en un hecho calificado por muchos como la nueva pataleta de Trump, tras enterarse por AP que Nevada también sumó seis puntos a Biden, que lo eleva a 290, el presidente arremetió contra el conteo final en los seis estados que estaban pendientes y encendió más la hoguera. Dijo en mayúsculas, que él fue quien ganó y que sus votos fueron legítimos, según él, no como muchos de Biden.

“LOS OBSERVADORES NO FUERON PERMITIDOS EN LAS SALAS DE CONTEO. GANÉ LAS ELECCIONES, TUVE 71.000.000 DE VOTOS LEGALES. SUCEDIERON COSAS MALAS QUE NUESTROS OBSERVADORES NO PUDIERON VER. NUNCA OCURRIÓ ANTES”, arremetió Trump muy molesto en su Twitter. “¡MILLONES DE BOLETAS POR CORREO SE ENVIARON A PERSONAS QUE NUNCA LAS PIDIERON! 71.000.000 de votos legales. ¡Lo máximo para un presidente en funciones!”.

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President!

Y ha sido tal el nivel de desinformación y confusión que Trump ha generado con sus constantes mensajes en redes ante su derrota, que quiere mostrar como triunfo, que el propio Twitter le impuso un sello especial a ese mensaje advirtiendo a los lectores que la información contenida sobre un presunto fraude no era verdadera.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020