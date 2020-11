Un gobernador del Partido Republicano critica a Trump: “Deja de jugar al golf y concede”

La respuesta del gobernador de Maryland, Larry Hogan, a Donald Trump se volvió viral el 22 de noviembre. El presidente le había respondido inicialmente a un tweet sobre el coronavirus criticándolo.

Donald Trump tuiteó: “Informe: el gobernador de Maryland, Larry Hogan, héroe anti-Trump, paga por pruebas de coronavirus defectuosas de Corea del Sur a través de @BreitbartNews. ¡Hogan es tan malo como las pruebas defectuosas por las que pagó mucho dinero!”

El gobernador republicano tuiteó en respuesta: “Si hubieras hecho tu trabajo, los gobernadores de Estados Unidos no se habrían visto obligados a valerse por sí mismos para encontrar tests en medio de una pandemia, como hicimos con éxito en Maryland. Deja de jugar al golf y concede”.

If you had done your job, America's governors wouldn't have been forced to fend for themselves to find tests in the middle of a pandemic, as we successfully did in Maryland. Stop golfing and concede. https://t.co/tCXO8etxge — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) November 22, 2020

La respuesta de Hogan fue defendida por numerosas personas en Twitter. Un hombre tuiteó, Cuando el mundo estaba revuelto Trump les dijo a los gobernadores “Buena suerte con vuestras búsquedas. Estáis sólo en esto. Al menos Hogan lo intentó. Trump es incapaz de hacer nada que requiera esfuerzo”.

Un residente de Maryland tuiteó: “Gracias por defender a Maryland y a todos nosotros. A veces se necesitan algunos intentos para lograr lo correcto. El precio que se paga por las pruebas no válidas es muy pequeño por ciudadano de Maryland. Has actuado y estoy orgulloso de eso. El azote naranja debe desaparecer”.

Hogan reemplazó las pruebas defectuosas de COVID-19 que compró en Corea del Sur

En su tweet, Trump se refería al primer lote de kits de prueba de COVID-19 que Hogan compró a LabGenomics de Corea del Sur en abril. El gobernador gastó casi 9,5 millones de dólares de los fondos estatales para obtener estos kits, según CBS Baltimore, y luego pagó 2,5 millones de dólares adicionales para reemplazar las pruebas después de que se consideró que tenían errores.

The Washington Post informó que Hogan “discretamente” compró pruebas de reemplazo y “ocultó los errores de las pruebas a la legislatura, las autoridades estatales de gasto y el público”. Hogan se negó a comentar sobre la prueba estatal en ese momento.

“Es increíblemente frustrante que la administración evite la responsabilidad y la supervisión de estas pruebas”, dijo el senador de Maryland Clarence K. Lam. “Gastamos mucho dinero en estas pruebas, y no poder tener próximas respuestas sobre cómo se usaron mientras la gente estaba muriendo es simplemente inconcebible”.

Hogan dijo que estaba “avergonzado” de que más miembros republicanos no hablaran en contra de Trump

Más temprano el domingo, Hogan fue invitado en el programa State of the Union de la CNN y dijo a Jake Tapper que estaba “avergonzado de que más gente” en el partido republicano “no estuviese diciendo lo malo que piensa” de Trump.

“Tengo confianza en que el 20 de enero, el presidente electo prestará juramento”, dijo Hogan. “Pero no estoy seguro de poder decir que confío en que el presidente vaya a hacer lo correcto”.

“Solíamos ir a supervisar elecciones en todo el mundo. Y éramos el país más respetado con respecto a las elecciones y ahora empezamos a parecer que somos una República Bananera”, continuó. “Es hora de que acaben con ese sin sentido. Eso se vuelve más extraño cada día y, francamente, me avergüenza que más personas del partido no estén hablando”.