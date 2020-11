[VIDEO] Hombre increpado al lucir mascarilla nazi en una manifestación proTrump

Un hombre fue capturado en video con una máscara con esvástica en el mitin que se llevó a cabo en apoyo del presidente Donald Trump en Wauwatosa, Wisconsin. La manifestación del 21 de noviembre se llevó a cabo frente al Mayfair Mall, el día después de que un tiroteo masivo dejara a ocho personas heridas en el popular centro comercial del condado de Milwaukee.

La identidad del hombre no está clara; estaba con un grupo de los Proud Boys cuando fueron confrontados por el activista de Milwaukee Black Lives Matter, Vaun Mayes. Vea el canal de YouTube de Mayes aquí. Mayes grabó el video. El hombre de la máscara no vestía los colores de los Proud Boys, y en el video lo desautorizaron cuando se puso la máscara, diciéndole que se la quitara, lo cual hizo. Puede ver el momento en que el hombre se pone la máscara con la esvástica alrededor de las 5:30 en el video a continuación. “No estamos de acuerdo con esa puta mierda”, dijo un Proud Boy después de que el hombre se pusiera la máscara. Otro hombre del grupo Proud Boys llamó al hombre de la máscara un “cabeza hueca”, y un tercero dijo: “No somos jodidamente racistas”.

Mayes respondió: “Este tipo de hijos de pu** están aquí con todos ustedes. Se puso una maldita máscara con la esvástica”.

El video comienza con Mayes exigiendo saber dónde estaba el ex alguacil del condado de Milwaukee, David Clarke; Clarke habló en la manifestación, que según la policía atrajo de 500 a 600 personas a las calles en las afueras de Mayfair. Un hombre en la escena usa un sombrero de vaquero que decía Trump 2020, y otros hombres usaban máscaras estampadas con la palabra Proud Boys. Al día siguiente, la policía anunció que había arrestado a un joven hispano de Milwaukee de 15 años en relación con el tiroteo masivo. El tiroteo masivo no tenía relación con la manifestación, que estaba programada antes de que ocurriera el tiroteo.

Esto es lo que necesita saber:

Mayes confrontó al grupo por el racismo. Es uno de los líderes BLM más destacados de Milwaukee; también está en libertad condicional antes del juicio por cargos federales por su presunto papel en un complot de 2016 para bombardear una comisaría policial en Milwaukee.

“Esto es una tontería”, dijo.

“Tú eres el que está siendo racista”, le decía la gente a Mayes.

“… todos ustedes no van a hacer una mi****. No les tengo miedo”, dijo Mayes. “Bienvenido a Milwaukee, Estados Unidos, hijo de pu**”.

Les dijo a los Proud Boys que debían “regresar de donde diablos vinieron todos”. Un hombre respondió: “Los Milwaukee Proud Boys están aquí, idiota”.

“Los negros son racistas”, dijo un hombre.

“Bienvenidos a Milwaukee, hijos de pu**, dijo Mayes.

El hombre no llevaba la máscara con la esvástica al principio, pero la sacó y se la puso en medio de esta discusión.

Mayes luego dijo: “Este es el tipo de personas que tenemos. Anti racistas, ¿estás bromeando? Lárgate de aquí”.

Algunos de los Proud Boys, que dieron a conocer abiertamente su afiliación en sus camisas, mascarillas y sombreros, llevaban armas grandes, lo que es legal en Wisconsin. Los Proud Boys han sido caracterizados como un grupo extremista por organizaciones que monitorean los grupos de odio.

En su sitio web describen a su grupo diciendo: “El principio básico del grupo es que somos ‘chovinistas occidentales que se niegan a disculparse por crear el mundo moderno’. Como Archie Bunker, añoramos los días en que ‘ las niñas eran niñas y los hombres eran hombres. ‘Esto no era controvertido ni siquiera hace veinte años, pero estar orgulloso de la cultura occidental hoy es como ser una comunista lesbiana negra y lisiada en 1953”. Es un grupo exclusivo de hombres.

Un grupo de manifestantes de Black Lives Matter también estaba en el lugar.

Anti Trump protestor returns and throws a punch at the Proud Boys crew and is arrested right after by Wauwatosa police. #stopthesteal rally Wauwatosa, WI. pic.twitter.com/Iq5w2gWlvq

Hubo un arresto por alteración del orden público, según cuenta la policía de Wauwatosa; no proporcionaron más detalles al respecto.

“Somos de todas partes”, dijo uno de los Proud Boys mientras una mujer con un letrero rosa “Mujeres por Trump” los elogiaba efusivamente. “Vaya, ustedes son increíbles”, dijo. “Se nos pidió que proporcionáramos seguridad para asegurarnos de que todos estuvieran a salvo”, dijo el hombre.

Sin embargo, algunas personas expresaron su disgusto en las redes sociales. Esta foto muestra a los Proud Boys usando el símbolo de la mano OK, que se ha asociado con la supremacía blanca.

A day after a shooting at Mayfair mall the proud boys (a white supremacist group) is in Wauwatosa protesting the election. I grew up in Tosa. This is so disgusting and awful. https://t.co/t8zQ6AtIXW

— Tyson (@HalasBearReport) November 21, 2020