[VIDEO] Un pasajero de Lyft insulta a su conductor negro y amenaza con orinar en su coche

Un pasajero de Lyft que atrajo la atención volviéndose viral después de que lo grabaran lanzando insultos racistas contra su conductor durante una disputa sobre el uso de la mascarilla ahora se disculpa.

El hombre, que procede de Issaquah, Washington, dijo que tanto él como su esposa perdieron sus trabajos después del encuentro del 17 de noviembre, informó The New York Post. Dijo al periódico que también están “siendo desalojados”.

“Ambos perdimos los mejores trabajos que hemos tenido y estamos siendo desalojados de la casa que alquilamos”, dijo el pasajero, que pidió ser identificado solo como “Joe de Issaquah”, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Post.

“Realmente no hay contexto para el incidente, mi comportamiento en el vídeo fue despreciable”, agregó.

El vídeo, que fue subido a la popular cuenta de Twitter Fifty Shades of Whey, muestra al hombre y su esposa hablando muy mal al conductor de Lyft, David Kangogo.

Kangogo explicó a The New York Post que la pareja se enfureció después de que él les pidiera que llevaran puestas sus mascarillas. En un momento dado, se escucha a “Joe de Issaquah” llamar al conductor “p*** n****”.

Desde entonces, el vídeo ha acumulado más de 40.000 visitas y 1.000 retweets.

“Me disculpo humildemente por mi comportamiento hacia David K., el conductor de Lyft, el martes por la noche”, dijo el hombre, según The New York Post.

“Nunca hubiera tenido que decir las cosas que dije ni actuar como un completo idiota”.

El hombre ahora afirma que bebió demasiado esa noche y “perdió el control”, continuó el periódico.

“No se merecía eso. Ni él ni nadie. Bebí demasiado y perdí el control de mi lengua y dije cosas horribles de las que realmente me arrepiento”, dijo al medio.

“Ver el vídeo fue difícil para mí; era como si no me reconociera a mí mismo. Me decepcioné, decepcioné a mis amigos y familiares, decepcioné a mi empresa, decepcioné a todo nuestro país”.

Everyone meet Racist Joe from Issaquah, WA. Thank you to @davthestudent11 for being fearless & exposing this racist piece of shit. pic.twitter.com/rkzAIrFqad

Kangogo, de 30 años, explicó a Newsweek que “Joe” se quitó la mascarilla durante el viaje el 17 de noviembre. El hombre ignoró la primera solicitud del conductor de volver a ponerse la mascarilla, continuó el medio. La política de Lyft actualmente requiere que todos los pasajeros y conductores lleven mascarilla para ayudar a frenar la propagación del coronavirus, según Newsweek.

El vídeo viral, grabado por Kangogo, muestra al hombre y su esposa saliendo del carro estacionado. Se escucha al hombre, que parece estar ebrio, gritando improperios al conductor. La esposa está de pie cerca.

En un momento, “Joe” llama a Kangogo “p*** n****”, muestra el vídeo. Luego, su esposa lo insta que pare mientras advierte al conductor que ella también está grabando.

“Tengo tu matrícula”, le dice la mujer a Kangogo, según el vídeo del conductor. “No deberías volver a conducir Lyft nunca más”.

“Esperábamos un viaje de Lyft para casa”, agrega “Joe”, muestra el vídeo. Kangogo dice que todo lo que tienen que hacer es llevar puestas sus mascarillas, continúa la grabación.

Cada vez más enfurecido, el pasajero masculino amenaza con orinar dentro del automóvil de Kangogo, captura el vídeo.

“Aquí, espera, me sentiré mejor cuando haya m***** aquí dentro”, dice a la cámara.

There is no place for discrimination of any sort in the Lyft community, and this behavior is unacceptable. We have permanently removed the rider from the Lyft community and are in touch with the driver to offer our support.

— Lyft (@lyft) November 19, 2020