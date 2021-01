Identifican a Robert Keith Packer como el hombre con una camiseta que decía ‘Campo de Auschwitz’ en el Capitolio

Un hombre que vestía una camiseta del “campo de Auschwitz” en las fotos durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos fue identificado como Robert Keith Packer, de 56 años, de Newport News, Virginia, según la CNN.

La camiseta hace referencia al campo de concentración más grande del régimen nazi, donde murieron entre 1.4 y 1.5 millones de personas. Fue inaugurado en 1940. La camiseta también lleva las palabras, “El trabajo trae libertad”, que es una traducción aproximada del mensaje, “Arbeitmacht frei”, que los prisioneros judíos vieron cuando entraban al campo en el sur de Polonia. La parte de atrás de la camiseta decía “Personal”, según la Agencia Telegráfica Judía (JTA, por sus siglas en inglés).

Esto es lo que necesita saber:

1. Una persona describió a Packer como un extremista y otra dijo que tenía frustraciones con el Gobierno

A rioter who stormed the US Capitol Wednesday wearing a sweatshirt emblazoned with the phrase "Camp Auschwitz" has been identified as Robert Keith Packer of Virginia. https://t.co/Z7YK4gMll6 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 10, 2021

Tres fuentes hablaron con CNN cuando identificaron a Packer como el hombre de la sudadera con capucha “Camp Auschwitz” en el edificio del Capitolio de Estados Unidos. Se negaron a ser identificados, citando la delicadeza del asunto.

Un residente de Virginia le dijo a CNN que Packer tenía antecedentes de extremismo. “Siempre ha sido extremo y muy claro sobre sus creencias”, dijo la persona.

Otra persona que dijo conocer a Packer lo describió como “fuera de lugar”. Esa persona dijo que Packer ha hablado de frustraciones con el Gobierno, pero no recuerda ninguna conversación sobre el presidente Donald Trump o acusaciones de fraude electoral.

Packer trabajó anteriormente como soldador y montador de tuberías, dijo otra fuente a dicho medio de comunicación.

Almost physically sick at the sight of this guy in a "Camp Auschwitz" sweatshirt. Today he is walking free, after entering the Capitol to overturn a democratic vote, being allowed to leave without sanction or arrest, and being told "We love you" by the President… pic.twitter.com/A3bR4rTSGE — Dave Haslam (@Mr_Dave_Haslam) January 7, 2021

Una persona escribió en Twitter sobre su reacción al ver la camiseta.

“Casi enfermo físicamente al ver a este tipo con una sudadera de ‘Camp Auschwitz'”, escribió. “Hoy camina libre, después de entrar al Capitolio para revocar un voto democrático, se le permitió salir sin sanción ni arresto, y el presidente le dijo ‘Te amamos’…”.

2. Al menos una empresa eliminó la mercancía del “Campamento Auschwitz” de sus sitios web a medida que la foto circulaba en redes sociales

Trump:

“We love you, you’re very special. Particularly the ones with the cable ties for hostages and the ‘Camp Auschwitz’ and ‘6 Million Wasn’t Enough’ T-shirts and the racist flag”#terroristsnotprotestors pic.twitter.com/9B5uUqSxcI — David Schneider (@davidschneider) January 7, 2021

Las empresas que distribuían mercadería personalizada, como camisetas, sudaderas con capucha y otros productos, comercializaban productos con el mensaje “Camp Auschwitz”. Al menos una empresa, TeeChip, respondió a las quejas y eliminó los productos, diciendo que fueron retirados del sitio y “eliminados por razones de contenido” el 7 de enero de 2021, según Newsweek. La compañía proporciona una plataforma que permite a los diseñadores vender productos personalizados en línea, según su sitio web. No estaba claro si Packer compró la camiseta a TeeChip u otra empresa que también vendía esas camisetas.

La historiadora médica y presentadora de televisión Dra. Lindsey Fitzharris criticó a TeeChip en Twitter por vender la mercancía. Posteriormente le informaron que se retiraron los productos.

RESULT!!! Thanks to everyone who sent complaints about "Camp Auschwitz" merchandize on TeeChip. Now, to root out other outlets that sell similar products. @AuschwitzMuseum https://t.co/Uqh09p32DL — Lindsey Fitzharris (@DrLindseyFitz) January 7, 2021

“Hola Lindsey, @AuschwitzMuseum, este contenido ha sido eliminado, ya que no toleramos mensajes de odio en nuestro sitio web. El vendedor ha sido prohibido. Continuaremos moderando para evitar que se cargue contenido similar”, escribieron.

“¡¡¡RESULTADO!!!”, escribió la Dra. Fitzharris en Twitter, compartiendo el mensaje de TeeChip para ella. “Gracias a todos los que enviaron quejas sobre la mercancía del ‘Camp Auschwitz’ en TeeChip. Ahora, para acabar con otros puntos de venta que venden productos similares”, agregó.

3. Packer tiene antecedentes penales que incluyen una condena por delito grave, según muestran los registros en línea

Better look at the guy with the 'Camp Auschwitz' hoodie from yesterday. Not only does it feature the SS 'totenkopf', but an English translation of 'Arbeit Macht Frei'. No wiggle room, no joking here. This is who these people are. (via @MrTAchilles) pic.twitter.com/i6zjuIAQbx — Mike Stuchbery 💀🍷 (@MikeStuchbery_) January 7, 2021

La CNN informó que Packer tiene antecedentes penales en Virginia, que incluyen tres condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y una condena por delito grave por falsificar registros públicos. Fue acusado de allanamiento de morada en 2016, pero ese caso fue desestimado. Una de las fuentes que habló con la CNN dijo que había tenido problemas previos con la ley.

Los usuarios de las redes sociales se apresuraron a ridiculizar a Packer en línea.

“Mejor mire al tipo con la sudadera con capucha ‘Camp Auschwitz’ de ayer”, escribió una persona. “No solo presenta el SS ‘totenkopf’, sino una traducción al inglés de ‘Arbeit Macht Frei’. No hay margen de maniobra, no hay bromas aquí. Esto es lo que son estas personas”.

When I was a little girl, I asked my Grandma – Why do you watch all the Holocaust documentaries again and again, every year?

“Maybe I’ll see someone from my family”, she said. “They all died in Camp Auschwitz.”

Thinking of you Safta. pic.twitter.com/mY6kcsi1fZ — Alma Har'el🌪 עלמה (@Almaharel) January 7, 2021

Otra persona compartió una historia sobre su abuela en Twitter. Dijo que vería documentales sobre el Holocausto con la esperanza de encontrar a un familiar.

“Cuando era niña, le pregunté a mi abuela: ¿Por qué ves todos los documentales sobre el Holocausto una y otra vez, todos los años? “Tal vez vea a alguien de mi familia”, dijo. “Todos murieron en el campo de Auschwitz”. Pensando en ti Safta”, decía el tuit.

4. Un historiador aconsejó a los usuarios de Twitter que conocieran las historias de los supervivientes de Auschwitz y los que murieron allí

Someone not only wore this sweatshirt, but some company made it. We historians have a lot of work to do, it seems. Let's start with this: follow @AuschwitzMuseum. Read their stories about those who died in the Holocaust. Learn about the past. Learn *from* the past. pic.twitter.com/k22IPzb9Et — Lindsey Fitzharris (@DrLindseyFitz) January 7, 2021

La historiadora Lindsey Fitzharris compartió la foto del hombre identificado como Packer en Twitter pocas horas después del asalto al Capitolio. Ella sugirió que los usuarios de Twitter sigan el sitio web del Museo de Auschwitz y aprendan sobre las parodias que ocurrieron allí.

“Alguien no solo usó esta sudadera, sino que una compañía la hizo. Al parecer, los historiadores tenemos mucho trabajo por hacer”, escribió. “Comencemos con esto: siga @AuschwitzMuseum. Lea sus historias sobre los que murieron en el Holocausto. Aprender sobre el pasado. Aprender del pasado”.

Ella agregó: “Sin duda, este hombre sabía lo que implicaba su sudadera. Pero quiero que todos los que puedan vislumbrarlo casualmente, y no reconocerlo por lo que es, comprendan la historia”.

Thank you Lindsey. I lost many members of my family in ‘that place’. I’d like to meet this man and tell him the story of my dad’s cousin Anselm – the youngest to be murdered there, aged just 6. He died holding his daddy’s hand in a Zyklon B shower. This was them in happier times. pic.twitter.com/lnFhCbmS9A — S J Hammerschmidt 💙 #StopRacism ✋🏿♥️🤚🏻 (@sjhammerschmidt) January 7, 2021

Una persona compartió una historia personal en Twitter, junto con una foto familiar.

“Gracias Lindsey”, escribió. “Perdí a muchos miembros de mi familia en ‘ese lugar’. Me gustaría conocer a este hombre y contarle la historia del primo de mi padre, Anselm, el más joven en ser asesinado allí, con solo seis años. Murió de la mano de su padre en una ducha de Zyklon B. Estos fueron ellos en tiempos más felices”.

5. Otros símbolos de odio también invocaron el antisemitismo en el asalto al Capitolio

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

La camiseta con la leyenda “Camp Auschwitz” no fue el único símbolo neonazi que se exhibió durante el asalto al Capitolio. La Agencia Telegráfica Judía analizó los símbolos exhibidos ​​por los manifestantes, que incluían mensajes llenos de odio para muchos grupos de personas.

El medio de noticias informó:

Destacados negadores del Holocausto y neonazis formaban parte de la mafia del Capitolio. Un activista de extrema derecha conocido como Baked Alaska transmitió en vivo desde el interior de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Se dijo que otro extremista, Nick Fuentes, un nacionalista blanco que lidera el Ejército Groyper de extrema derecha, estaba en la habitación con él. Fuentes lo niega, pero estaba fuera del Capitolio el miércoles. El grupo neonazi NSC-131 también se unió a la insurrección, según la reportera Hilary Sargent. NSC son las siglas de Nationalist Social Club -Club Social Nacionalista, en español- y tiene pequeños capítulos regionales en los Estados Unidos y en el extranjero. La división 131 es de Nueva Inglaterra.

Oren Segal, vicepresidente del Centro de Extremismo de la ADL, le dijo a The Times of Israel que podía identificar a miembros de la Asociación de Herencia Europea de Nueva Jersey, un grupo supremacista blanco, y al Club Social Nacionalista, un grupo neonazi, en imágenes de los partidarios de Trump en Washington DC el 5 y 6 de enero.

Algunos dijeron que se puede ver una esvástica en una bandera en un video publicado en redes, pero no está claro qué imagen está en la bandera porque no se puede ver completamente en dicha filmación.

Esta es la versión original de Heavy.com

