[FOTOS] Los buscados por la policía de Washington por los ataques al Capitolio

La Policía de Washington DC publicó las fotografías de las 26 personas buscadas por el ataque al Capitolio de los Estados Unidos, ocurridos el pasado miércoles 6 de enero en una manifestación en favor del presidente saliente Donald Trump. Las autoridades y fuerzas de seguridad apelan a la ayuda de la ciudadanía para hallar a los responsables y llevarlos a la Justicia.

El cuerpo de policía pidió a los ciudadanos que presenten material que pueda colaborar a identificar a los manifestantes que provocaron destrozos en el Capitolio e “instigaron a la violencia”.

La mayoría de las 68 personas arrestadas por los disturbios al Capitolio debían comparecer ante los tribunales en las primeras horas de este jueves. Muchos de ellos enfrentaban cargos por haber violado el toque de queda dispuesto por las autoridades.

Entre los buscados figura Jake Angeli, el joven actor e integrante del QAnon que fue viral en redes sociales por irrumpir en el Congreso disfrazado de guerrero Sioux.

La violencia de los seguidores de Trump obligó a los congresistas estadounidenses a evacuar el edificio del Congreso durante varias horas. Se encontraban reunidos para legitimar el triunfo electoral del candidato Demócrata Joe Biden, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero.

La palabra de Chris Wray, director del FBI

Statement from FBI Director Chris Wray: "We do not tolerate violent agitators and extremists who use the guise of First Amendment-protected activity to incite violence and wreak havoc … We will hold accountable those who participated in yesterday’s siege of the Capitol." pic.twitter.com/OHfQq7VNjG — Dustin Volz (@dnvolz) January 7, 2021

Chris Wary, director del FBI, avisó que las fuerzas de seguridad harán todo lo que está a su alcance para que el ataque al Capitolio ocurrido el miércoles 6 de enero no quede impune.

“La violencia y la destrucción de la propiedad en el edificio del Capitolio de EEUU ayer mostraron un flagrante y espantoso desprecio por nuestras instituciones de gobierno y la administración ordenada del proceso democrático”, expresó el director del FBI.

.@RosenJeffrey: "I cannot overestimate how dangerous it is to depart from the Framers' intended system. They were visionaries. Even though they didn't know about Twitter, they did know about mobs, and they knew about demagogues who would inflame the passions of the people" pic.twitter.com/XGTOPbZ0WE — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

Jeffrey Rosen, fiscal general interino, intentará levantar cargos por “conspiración sediciosa” contra los manifestantes que rompieron vidrios y ventanas del Capitolio, así lo informó el portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Algunos participantes en la violencia de ayer serán acusados hoy, y seguiremos evaluando metódicamente las pruebas, acusando a los crímenes y haciendo arrestos en los próximos días y semanas para asegurarnos de que los responsables rindan cuentas ante la ley”, expresó Rosen en un comunicado.

Joe Biden trató de “terroristas” a los manifestantes de Donald Trump

What we witnessed yesterday was not dissent — it was disorder. They weren’t protestors — they were rioters, insurrectionists, and domestic terrorists. I wish we could say we couldn’t see it coming, but that isn’t true. We could. — Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021

El repudio de todo el arco político de los Estados Unidos contra el ataque al Capitolio por parte de militantes Republicanos sumó la voz del presidente electo Joe Biden.

“Fue un asalto literal contra la ciudadela de la libertad, el mismo Capitolio de los Estados Unidos. Fue un asalto sobre el Estado de derecho”, dijo Biden desde Delaware, en Washington, donde trabaja para ultimar detalles para su asunción en el gobierno de los Estados Unidos.

“No es cierto que no podríamos haber previsto esto. Durante los últimos cuatro años hemos tenido un presidente que ha dejado en claro su desdén por la Constitución”, agregó.

“Desató un ataque sin precedentes sobre las instituciones democráticas y lo de ayer fue el punto cúlmine. Ha llamado a la prensa ‘el enemigo del pueblo’. Ese es un lenguaje usado por los autócratas y dictadores”, dijo.

Joe Biden cuestionó el accionar de la policía en la revuelta del Capitolio

Biden: "No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. We all know that's true, and it is unacceptable. Totally unacceptable." pic.twitter.com/TfWa25VzEt — CBS News (@CBSNews) January 7, 2021

Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, no solo cuestionó el comportamiento de los manifestantes republicanos que asaltaron el Capitolio el pasado miércoles 6 de enero. Además criticó el accionar de la policía.

El líder de los Demócratas comparó la vehemencia con que las fuerzas de seguridad suelen reprimir las manifestaciones convocadas con motivos del Black Lives Matter y los derechos de las minorías de los Estados Unidos. A su entender, fueron más permisivos con los violentos que usurparon el Congreso y causaron destrozos en las calles.

“Nadie me puede decir que si hubiera sido un grupo de manifestantes de Black Lives Matter el que estaba protestando ayer, hubieran sido tratados de manera muy, muy diferente a la banda de matones que asaltó el Capitolio. Sabemos que es verdad y es inaceptable”, expresó.

Biden reveló que una de sus nietas, Finnegan, le envió una fotografía para que él mismo apreciara el contraste entre el modo de actual de la policía el pasado miércoles 6 de enero y tal como reprimieron en una de las últimas manifestaciones del Black Lives Matter. En dicha imagen, explicó el mandatario, se veía a cientos de agentes policiales agrupados sobre las escalinatas del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington DC. Mientras que el miércoles el número de efectivos asignados al operativo de seguridad era mucho menor.

