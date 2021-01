Brian Sicknick, el agente de policía que murió por defender al Capitolio: ¿Con qué golpearon su cabeza?

Brian Sicknick es el nombre del agente de policía de Washington DC que murió miércoles 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos mientras se enfrentaba a los seguidores de Donald Trump que pretendían copar el recinto para impedir la actividad del Congreso. La noticia fue confirmada por la policía del Capitoli mediante un comunicado: “El agente respondía a los disturbios el miércoles en el Capitolio y fue herido mientras se enfrentaba físicamente con los manifestantes”.

The United States Capitol Police says officer Brian Sicknick died tonight after confronting rioters who breached the Capitol building Wednesday. (h/t @abc’s @JackDate) pic.twitter.com/Ou0muIMmIm — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) January 8, 2021

Luego de ser herido por los manifestantes de Trump, el agente de policía Brian Sicknick regresó a su despacho y “colapsó”. Estaba asignado a la custodia del Capitolio, además de ser un exmiembro de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Fue trasladado a un hospital adonde murió el jueves 7 de enero a las 9:30 pm hora local.

A tribute in lights to honor U.S. Capitol Police Officer Brian Sicknick who died from injuries sustained defending against those who stormed the Capitol Building. His tragic death reminds us that cops will sacrifice it all to keep us safe. #NeverForgetpic.twitter.com/E7ApX6ZYED — Bill Bratton (@CommissBratton) January 8, 2021

La primera en anunciar la noticia de la muerte del policía fue la periodista Alexandra Limon, corresponsal en Washington DC para Nexstar Media Group Reporter. El diario The New York Times se sumó rápidamente a la confirmación de la noticia de la muerte de Brian Sicknick.

Las circunstancias de la muerte del agente de policía aún no están claras. De acuerdo a Nexstar Media Group Reporter murió como consecuencia de un golpe en la cabeza perpetrado con un matafuegos. El impacto le habría producido una fractura en el cráneo.

“El oficial Brian D. Sicknick resultó herido mientras intentaba reprimir a los manifestantes el miércoles en el Capitolio. Cuando regresó a la oficina de su división sufrió un colapso”, reportó NBC News.

Luego de que empezara a circular la noticia de la muerte del agente de policía Brian D. Sicknick, el Daily Beast indicó que el oficial no estaba muerto, sino que se mantenía conectado a un respirador artificial mientras los médicos trabajaban a contrarreloj con un coágulo que se había formado en su cerebro. Sin embargo, Alexandra Limon explicó que la decisión de los médicos se debía a que esperaban a la llegada de sus familiares de Nueva Jersey para que estos pudieran verlo con vida.

Brian Sicknick, un seguidor de Donald Trump

Brian Sicknick, agente de policía muerto por lesiones provocadas por seguidores de Donald Trump este miércoles 6 de enero en las revueltas del Capitolio, era precisamente un militante del Partido Republicano y admirador del presidente saliente. La paradoja del destino hizo que muriera a manos de manifestantes con los que él concordaba en materia de idas de políticas.

El sitio Heavy halló una cuenta de Twitter que pertenecía a Brian Sicknick en la que el agente de policía exhibía su apoyo al republicano Donald Trump. En esa red social tenía como foto de perfil una imagen del avión presidencial. En cambio, en su cuenta de Facebook lucía como foto de perfil una bandera de los Estados Unidos.

This video of the siege of the Capitol on TikTok is crazy and different than I had seen pic.twitter.com/JXwvKVLjxB — Matt Jones (@KySportsRadio) January 7, 2021

Sus redes sociales estaban plagados con motivos y frases nacionalistas. Un artículo publicado en 1998 por el diario local Central New Jersey Home News presentaba a Brian Sicknick como hijo de Charles y Gladys Sicknick, oriundos de South River. En 1997 se había graduado en la Middlesex County Vocational Technical High School, en East Brunswick.

Investigan la causa de muerte de Brian Sicknick

La policía de Washington DC investiga las circunstancias de la muerte de Brian Sicknick, el agente que perdió la vida como consecuencia de lesiones provocadas por seguidores de Donald Trump el miércoles 6 de enero en el Capitolio.

Tal como lo indicó The New York Times, aún no está claro si fue una sola o persona o si fueron varios los que atacaron al oficial.

“No está claro si lo mataron por un golpe o si en cambio utilizaron un agente químico que le provocó la muerte”, expresó el diario.

De acuerdo a la policía del Capitolio, el asesinato de Brian Sicknick es investigado por el Departamento de Policía Metropolitano de Washington DC.

Brian Sicknick había servido para la Guardia Nacional

De acuerdo a The Daily Beast, Brian Sicknick era un veterano de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Sirvió para el ejército de su país en la Operation Desert Shield (Irak) y Operation Enduring Freedom (Afganistán).

El agente muerto este miércoles 6 de enero se unió a la fuerza de policía luego de retirarse del ejército.

Una de las muestras de nacionalismo y amor por los Estados Unido se exhibe en una carta que en el año 2000 Brian Sicknick escribió al director del Central New Jersey Home News.

“Con la drástica reducción que han sufrido las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y las Reservas de soldados son más necesarias que nunca para prestar servicio a este país. Entiendo que esto puede traer un disgusto a los empleadores de Nueva Jersey. Algunos empleadores de Nueva Jersey se las hacen pasar mal a los soldados cuando estos son llamados a servir”, se quejaba en esa carta por el comportamiento de algunos empresarios influyentes de su ciudad.

