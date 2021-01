¿Quién es Jake Angeli, el joven disfrazado de guerrero que lideró la revuelta en el Capitolio?

Jake Angeli, joven que ingresó este miércoles al Capitolio de los Estados Unidos para manifestar su apoyo al presidente saliente Donald Trump, se destacó entre la turba partidarios del Partido Republicano que irrumpió en la sesión que llevaban a cabo las dos cámaras del Congreso.

Se trata de un aspirante a actor abocado a difundir teorías conspirativas contra el Partido Republicano, el socialismo y la cultura de izquierda. Integra las filas del QAnon, un grupo de extrema derecha nacido en 2017 para sostener la teoría de que fuerzas del mal intentan derrocar al presidente saliente Donald Trump.

Con un gorro con cuernos de bisonte y el torso desnudo, Jake Angeli se disfrazó de guerrero Siux para manifestarse en contra de la actividad del Capitolio, que estaba tramitando la certificación del triunfo electoral del Demócrata Joe Biden en la pasadas elecciones del 4 de noviembre.

Angeli y el resto de los seguidores de Trump abonaron la teoría del presidente saliente acerca del supuesto fraude electoral con que Biden se impuso en los comicios.

Jake Angeli es un activo partidario de Donald Trump. Se lo ha visto en más de una manifestación en favor del presidente de los Estados Unidos.

Tiene un canal de Youtube en el que se hace llamar “Yellowstone Wolf” (“El lobo de Yellowstone”). En esta plataforma suele arremeter con denuncias contra el Partido Demócrata. Entre cosas acusaciones ha llegado a sostener que existe una red de pornografía infantil y tráfico sexual dirigida por miembros renombrados de esa fuerza política.

Los Siux son un pueblo indígena de los Estados Unidos que actualmente habitan los territorios de Dakota y las praderas canadienses.

El grupo QAnon, integrado por activistas de extrema derecha partidarios del Partido Republicano, abona la teoría de que los Democrátas encabezan una siniestra agrupación que ejerce la corrupción y promueve una red de abuso infantil.

En octubre de 2017, en el famoso foto de Internet “4chan”, sitio en el que cualquier usuario puede dejar su comentario, foto o video de forma anónima, una persona escribió un mensaje que derivaría en la conformación del grupo.

Dicho mensajero, que llevaba por nickname la letra “Q”, decía ser un integrante del gobierno de Donald Trump con buena información acerca de temas de seguridad institucional. Según su mensaje, Trump llevaba a cabo una investigación para desterrar una red de prostitución infantil que involucraba a renombrados integrantes del Partido Demócrata, entre políticos, periodistas, estrellas de Hollywood y otras celebridades.

Desde entonces, los QAnon (“Anon”: “Anonymous”) comenzaron a salir a las calles para manifestar su apoyo al líder Republicano. En cada una de las marchas pro Trump se los ve con remeras alusivas a la organización.

Luego de que el Congreso ratificar el triunfo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos por parte de Joe Biden, el presidente saliente Donald Trump emitió un breve comunicado en el que garantizó una transición ordenada el 20 de enero

“Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero”, escribió Trump.

