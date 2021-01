[VIDEO] El momento en que un policía disparó a Ashli Babbit en el Capitolio

Un video difundido en las redes sociales muestra el momento exacto en que un agente de policía dispara contra Ashli Babbit, mujer seguidora de Donald Trump que intentaba forzar una entrada al capitolio de los Estados Unidos, este miércoles en las manifestaciones de partidarios del Partido Republicano.

En el video se observa cómo Ashli Babbit cae tras ser ejecutada con una pistola por un policía. Las imágenes se viralizaron en redes sociales gracias a la difusión de partidarios de Donald Trump, quienes este miércoles asistieron al Capitolio para impedir que el Congreso de los Estados Unidos legitimara el triunfo en las elecciones presidenciales por parte de Joe Biden.

Here is the video that clearly shows what happened when #AshliBabbitt was fatally shot in the Capitol. She was shot from close range… pic.twitter.com/pnZkO7yFl8

Además de tres muertos, hubo quince heridos y 52 detenidos.

Otro video da cuenta de los momentos previos a los disparos que terminaron con la vida de Ashli Babbit. En esas imágenes se observa cómo los seguidores de Trump intentan traspasar una ventana rota. Entre este grupo se encontraba la víctima fatal, que portaba una mochila.

Ashli Babbit, militante del Partido Republicano quien murió este miércoles tras recibir varios disparos en el Capitolio, era una exmiembro del Ejército de los Estados Unidos que dispensaba su admiración y respaldo por el presidente saliente Donald Trump.

The unarmed woman shot and killed by Capitol Police today is Ashli Babbit, a U.S. veteran. #RIP #AshliBabbit pic.twitter.com/HxzgwXbxQZ

La mujer de 35 años residía en el sur de California. Viajó hasta Washington para estar presente en las manifestaciones de quienes se oponían a que las dos cámaras del Congreso ratificaran el triunfo electoral de Joe Biden.

“Agentes uniformados de la policía del Capitolio los enfrentaron, y en un momento, uno de ellos hizo uso de su arma de servicio”, expresó Robert Contee, jefe de Policía de Washington D.C.

Maurice Bowser, alcaldesa de la ciudad de Washington, consideró como “antidemocráticas” las manifestaciones de los partidarios de Trump y decretó el toque de queda.

En la previa de las manifestaciones al Capitolo, Ashli Babbit había escrito una serie de tuits expresando su apoyo al presidente saliente Donald Trump y reivindicando la presencia masiva de militantes republicanos prevista para el día siguiente.

A lot of flights into DC are being cancelled with no bad weather.

The entire world is corrupt.

— TRUMP IS STILL OUR PRESIDENT ♥️AngelWarrior4Trump (@AngelWarrior321) January 5, 2021