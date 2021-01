[FOTO] Uno de los asaltantes del Capitolio llevaba esta camiseta nazi

Entre los manifestantes que asaltaron el edificio del Capitolio ayer se encontraba un hombre que vestía una sudadera con capucha que decía “Campamento Auschwitz”. El hombre se puede ver en una foto de grupo en el Capitolio, donde otras dos personas mostraban la placa rota de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Una horda de manifestantes irrumpió en el edificio del Capitolio de EE. UU. el miércoles 6 de enero de 2021 cuando el Congreso celebraba una sesión conjunta para certificar los votos electorales del presidente electo Joe Biden. En el momento del asalto, el Senado estaba debatiendo si aprobar una objeción para certificar los votos electorales de Biden en Arizona. El hombre de la foto no ha sido identificado.

Esto es lo que necesita saber:

Trump: “We love you, you’re very special. Particularly the ones with the cable ties for hostages and the ‘Camp Auschwitz’ and ‘6 Million Wasn’t Enough’ T-shirts and the racist flag” #terroristsnotprotestors pic.twitter.com/9B5uUqSxcI

Las sudaderas con capucha del “campo de Auschwitz”, junto con camisetas, camisetas sin mangas y sudaderas similares, fueron “retiradas por motivos de contenido” por TeeChip el jueves, según Newsweek. TeeChip es una plataforma que permite a los diseñadores vender productos personalizados online, según su sitio web. No estaba claro dónde hizo la compra el hombre que llevaba la sudadera con capucha.

La camiseta presenta una calavera y tibias cruzadas, remos y las palabras “El trabajo trae libertad”, una traducción de “Arbeit macht frei”, que era una frase que se exhibía en la entrada del campo de concentración nazi.

La historiadora y presentadora de televisión, la Dra. Lindsey Fitzharris, criticó a TeeChip en Twitter por vender este producto, antes de que le informaran que había sido retirada.

Thanks to everyone who sent complaints about "Camp Auschwitz" merchandize on TeeChip. Now, to root out other outlets that sell similar products. @AuschwitzMuseum https://t.co/Uqh09p32DL

“Hola Lindsey, @AuschwitzMuseum, este contenido ha sido eliminado, ya que no toleramos mensajes de odio en nuestro sitio web. El vendedor ha sido baneado. Continuaremos moderando para evitar que se venda contenido similar”, escribieron.

“Ayer algunos Proud Boys vestían camisetas con la insignia de 6MWE (6 milions wasn’t enough). Significa que 6 millones de judíos no fueron suficientes. Un recordatorio de que si la democracia se vuelve vulnerable, las fuerzas genocidas están listas para resurgir. Sí, incluso en Estados Unidos. #CapitolRiots”, escribió una persona en Twitter.

Someone not only wore this sweatshirt, but some company made it. We historians have a lot of work to do, it seems.

Let's start with this: follow @AuschwitzMuseum. Read their stories about those who died in the Holocaust. Learn about the past. Learn *from* the past. pic.twitter.com/k22IPzb9Et

— Lindsey Fitzharris (@DrLindseyFitz) January 7, 2021