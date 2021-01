La vergonzosa foto del hombre que robó el atril del Capitolio de Estados Unidos

Un hombre con un sombrero proTrump que se llevó un podio del Capitolio de Estados Unidos ha sido identificado como Adam Johnson de Parrish, Florida, según numerosas cuentas en las redes sociales.

El atril pertenecía a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, según el Herald Tribune. El periódico informó que Johnson llegó al piso de la Cámara cuando la gente irrumpió en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos durante el debate del Congreso sobre la certificación del colegio electoral. El vicepresidente y los miembros del Congreso fueron puestos a salvo.

El Herald Tribune informó, y las cuentas de las redes sociales lo confirman, que un residente de Brandenton que dice que sabía que Johnson lo identificó a partir de fotos compartidas con Getty Images.

Johnson eliminó su página de Facebook, pero la gente mantuvo capturas de pantalla que muestran una foto similar en el Capitolio.

ABC7 también identificó a Johnson como el hombre con el podio, diciendo que tiene 36 años. Está casado y es padre de cinco hijos, dice la estación.

Esto es lo que necesita saber:

Bradenton Herald informó de Johnson: “Él es un padre que se queda en casa, fabrica y vende muebles, mientras que su esposa es doctora en Palmetto”. La noticia informa que documentó su viaje a DC en las redes sociales.

Las personas que publicaron capturas de pantalla de sus publicaciones de Facebook eliminadas en las redes sociales dicen que era partidario de Trump.

Christian Ziegler, vicepresidente del Partido Republicano de Florida, dijo a The Herald Tribune que no reconocía a Johnson.

Las personas que lo conocieron dijeron que había estado publicando material contra Black Lives Matter en Facebook durante meses. “Su nombre es Adam Johnson. Vive en Bradenton, FL. Fui a la iglesia bautista de Lakewood Ranch cuando lo conocí. Su esposa Suzi es médico. Se burló de las protestas de BLM online durante meses. Hipócrita y criminal”, escribió un hombre en Twitter.

“Creo que es completamente inapropiado”, dijo Ziegler al periódico. “No es parte de nuestra organización”, dijo Ziegler al Herald Tribune. “Creo que es repugnante. Ese atril nos pertenece a todos. Es nuestra propiedad. Nosotros somos los que pagamos por ello. Se está burlando de nuestro gobierno y nuestras instituciones”. Dijo que no creía que Adam C. Johnson estuviera registrado como republicano, informó el periódico.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD

— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021