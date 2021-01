Le roba el arma al pastor de la iglesia en Texas y lo mata

Un sospechoso que huía que se escondió en el baño de una iglesia de Texas desarmó a un pastor con su propia arma y disparó y mató al pastor, según el sheriff del condado de Smith.

La muerte a tiros ocurrió en la Iglesia Metodista Starrville en Winona, Texas. En una conferencia de prensa del 3 de enero, Larry Smith, el sheriff del condado de Smith, dijo que el sospechoso se había escondido en la iglesia porque era un “lugar cálido para quedarse” después de huir de las autoridades durante una persecución no relacionada. El asesinato ocurrió antes del inicio de una misa, dijo el sheriff.

Fue entonces cuando el pastor, cuyo nombre no ha sido revelado, se enfrentó al sospechoso. El sheriff dijo que no creía que hubiera un motivo religioso para el asesinato. Los nombres del sospechoso, que se encuentra bajo custodia, y la víctima, aún no se han dado a conocer.

“Si llevaba un arma de fuego, debía estar dispuesto a usarla”, dijo Smith. “Este fue un crimen que ocurrió por casualidad. No estaba planeado”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado: “Nuestros corazones están con las víctimas y las familias de los muertos o heridos en esta terrible tragedia. Estoy agradecido por los agentes de la ley que detuvieron al sospechoso y les pido a los texanos que se unan a Cecilia y a mí para orar por los afectados por este horrible tiroteo”.

El sospechoso es un hombre de 21 años que fue arrestado en Marshall.

Esto es lo que necesita saber:

El pastor abrió la puerta del baño y se enfrentó al sospechoso, dice el sheriff

Durante más de dos horas de persecución, los perros rastreadores “estuvieron en la zona sin éxito para localizar” al sospechoso, dijo el sheriff. El sospechoso había desaparecido en el bosque. Esto fue antes del homicidio.

“Tuvimos una persecución con perros y drones y bastante personal durante un poco más de dos horas”, dijo el sheriff.

El pastor y varias otras personas que incluían a la esposa del pastor, fueron a la iglesia. “Nada fuera de lo común.”

Pero entonces el pastor “abrió la puerta del baño y se enfrentó al individuo. El pastor tenía un arma de fuego, apuntó con su arma al individuo y le ordenó que se detuviera ”, dijo el sheriff.

El sospechoso agarró el arma del pastor, dicen los funcionarios

Según el sheriff, el sospechoso comenzó a acercarse a la puerta principal, se dio la vuelta y desarmó al pastor. “El arma de fuego del pastor es la que él usó”. Dijo que el pastor fue asesinado.

El sospechoso luego robó el vehículo del pastor, pero un oficial lo pudo detener. El sospechoso tiene una herida de bala en la mano, pero aún no está claro dónde ocurrió.

El sheriff dijo que dos personas resultaron heridas por disparos, sin contar al sospechoso, y una víctima fue llevada al hospital debido a una caída. Solo había cuatro personas en la iglesia cuando ocurrió el asesinato.

“No tenía nada que ver con ninguna creencia religiosa”, dijo el sheriff. “La iglesia resultó ser el lugar donde podía entrar y refugiarse durante la noche.”