Seguidores de Trump entran al Capitolio [IMÁGENES FUERTES]

Surgió un video dramático de los seguidores del presidente Donald Trump irrumpiendo en el Capitolio de los Estados Unidos mientras el Congreso debatía si certificar el voto del Colegio Electoral. Llegaron a las cámaras tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de los EE. UU., Y hubo informes de disparos, lesiones a los oficiales de la policía del Capitolio, informes de paquetes sospechosos y el vicepresidente y los miembros del Congreso fueron llevados a un lugar seguro.

Una mujer recibió un disparo y resultó gravemente herida, aunque no está claro quién disparó.

La mujer recibió un disparo en el pecho en los terrenos del Capitolio y se encuentra en estado crítico, informa CNN a >. El momento sucedió cuando se estaba produciendo un enfrentamiento armado frente a la puerta principal de la Casa.

Elijah Schaffer, reportero de Blaze TV, compartió un video y escribió: “Los partidarios de Trump han violado el edificio del Capitolio, derribando 4 capas de vallas de seguridad y están intentando ocupar el edificio, luchando contra la policía federal que está invadida. Esta es la locura más algo que he visto en mi vida. Miles, la policía no puede detenerlos”.

Llegaron al interior y al Senado.

BREAKING: Protesters are on the Senate floor now: pic.twitter.com/k4Q0ln8pZs — Frank Thorp V (@frankthorp) January 6, 2021

Hay informes de que los partidarios de Donald Trump ahora están “disparando a la cámara” de la Cámara en el edificio del Capitolio de Estados Unidos. “Armas en la recámara”, escribió el periodista Matt Fuller.

“Están disparando a la cámara”, escribió.

They’re shooting into the chamber. pic.twitter.com/l9owW7BAVt — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

En un tenso y sin precedentes visto en el edificio del Capitolio de EE. UU., Los seguidores del presidente Donald Trump violaron el edificio; El vicepresidente Mike Pence fue llevado a un lugar seguro y el debate se suspendió en el Congreso sobre la certificación de los resultados de las elecciones. El Congreso estaba debatiendo los votos electorales de Arizona cuando todo estalló.

Hubo informes de lesiones a varios agentes de policía del Capitolio.

Now multiple officers injured. pic.twitter.com/yRDc9AEHNg — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

Esta foto muestra a miembros del Congreso corriendo hacia un lugar seguro.

Esto es lo que necesita saber:

Un hombre se subió al estrado de las cámaras del Senado de los Estados Unidos para gritar que Trump ganó las elecciones

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Los partidarios de Trump llegaron finalmente a las cámaras del Senado de los Estados Unidos. “Están en la cámara. Uno está en el estrado gritando ‘¡Trump ganó esa elección!’ Esto es una locura “, escribió Igor Bobic, reportero del Huffington Post.

“Varias personas se subieron a un andamio afuera del Senado, lo llevaron al segundo piso, que parecía el área donde se encuentra la oficina de McConnell, y comenzaron a golpear las ventanas”, escribió Bobic.

Several people got on to a scaffolding outside Senate, took it to second floor, which looked like the area where McConnell’s office is located, and started banging on windows pic.twitter.com/IIZ21nkzFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Poco antes, Trump celebró un mitin en el que criticó a los funcionarios electorales, instó al vicepresidente Mike Pence a rechazar los resultados de las elecciones y declaró que Estados Unidos ya no tiene elecciones “libres y justas”. Llamó a algunos republicanos débiles e insistió en que ganó las elecciones presidenciales, a pesar de que incluso los funcionarios republicanos en varios estados, incluida Georgia, dijeron que las auditorías e investigaciones demostraron que no lo hizo.

Vea el video de los partidarios de Trump cuando inicialmente comenzaron a asaltar el edificio del Capitolio aquí:

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Aquí hay un video adicional:

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

La policía estaba evacuando la Biblioteca del Congreso

USCP are evacuating the Library of Congress. pic.twitter.com/1c98gk7qg6 — Julie Tsirkin (@JulieNBCNews) January 6, 2021

Julie Tsirkin, reportera de NBC News, escribió que las autoridades estaban evacuando la Biblioteca del Congreso. Ella compartió una alerta que decía, “mantén la calma y muévete de manera segura a lo que existe” y “cierra las puertas detrás de ti pero no bloquees”.

Dijo que el edificio de oficinas de Cannon también estaba siendo evacuado. Luego, todo el edificio del Capitolio quedó cerrado.

Scott MacFarlane, un reportero de la NBC, escribió: “La policía del Capitolio de EE. UU. Advirtió al personal de Cannon House Office Bldg: ‘Si estás en el edificio Cannon, lleva a los visitantes, las campanas de escape y los kits Go y preséntate en el túnel sur que conecta con el edificio Longworth. . ‘”

Todo llega el día después de que los demócratas parecen estar posicionados para tomar el control del Senado de los Estados Unidos. Ganaron una carrera de segunda vuelta del Senado en Georgia y parecen estar listos para ganar la segunda, aunque las organizaciones de noticias aún no la han convocado. Sin embargo, los votos restantes en esa carrera provienen de áreas demócratas del estado. Eso significa que es probable que los demócratas controlen el Senado de los Estados Unidos, la Casa de los Estados Unidos y la Casa Blanca. Pero Trump no mostró signos de ceder.

El Senado estaba debatiendo los votos electorales de Arizona

Cuando ocurrió el altercado, el Senado estaba debatiendo los votos electorales de Arizona y si certificarlos. Algunos legisladores republicanos se opusieron a los resultados de Arizona, lo que provocó lo que probablemente serán varias horas de debate.

“Este será el voto más importante que haya emitido. El presidente Trump afirma que la elección fue robada. Las afirmaciones van desde acusaciones locales específicas hasta argumentos constitucionales y teorías de conspiración generalizadas”, dijo el líder de la mayoría, Mitch McConnell, según CNN. a >

Trump dijo en su manifestación: “Mike Pence, espero que defiendas el bien de nuestra Constitución y el bien de nuestro país. Y si no lo haces, estaré muy decepcionado de ti. . ”

Pero, según CNN, Pence le dijo al Congreso: “Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no”.