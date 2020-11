Segundo paquete de estímulo: Pelosi expresa urgencia y optimismo en conversaciones

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, continuó presionando al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para que aprobara la Ley HEROES durante la conferencia de prensa semanal en la que también abordó las noticias de las vacunas prometedoras, y acusó a los miembros de la administración Trump de sabotear la economía para la próxima administración redistribuyendo miles de millones de dólares en financiación.

La Ley HEROES, que originalmente costó $3.4 billones y se actualizó para costar $2.2 billones, ha estado sobre el escritorio de McConnell desde que la Cámara controlada por los demócratas aprobó el proyecto de ley en mayo. Pelosi criticó el “proyecto de ley flaco” de McConnell, que costaría sólo $500 mil millones, como inadecuado y bloqueado por los demócratas del Senado hace meses. Este costo sigue siendo uno de los varios puntos de discordia entre las dos partes sobre el paquete de estímulo. Puedes leer más sobre los proyectos de ley que se están negociando aquí.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa, Pelosi dijo que cree que se llevará a cabo una medida bipartidista contra el coronavirus y pidió a McConnell que coopere en la reanudación de las negociaciones.

Pelosi dice: “El momento de actuar es ahora más que nunca”

Durante su conferencia de prensa semanal, Pelosi reiteró el desgarrador número de muertes atribuidas al coronavirus, más de 250,000, y culpó el empeoramiento de la situación económica a la negativa de McConnell de aprobar la Ley HEROES.

“Lo que está quedando claro para todos los estadounidenses es que no podemos lograr una recuperación económica real hasta que abordemos la creciente crisis de salud pública”, dijo. “El momento de actuar es ahora más que nunca. La pandemia y la recesión económica no terminarán sin nuestra ayuda”.

Sin embargo, Pelosi dijo que cree que la legislación bipartidista se aprobará pronto.

“Soy optimista de que tendremos el bipartidismo para armar algo y seguir adelante porque creo que muchos de nuestros colegas entienden lo que está sucediendo en sus distritos y quieren marcar la diferencia”, dijo Pelosi. “Solo hay un gran obstáculo en el camino, en el Senado, es Mitch McConnell”.

Pelosi también expresó su deseo de extender las disposiciones de la Ley CARES que expiran a fin de año, como las que protegen a las personas del desalojo:

17 millones de niños en Estados Unidos padecen inseguridad alimentaria. Y tenemos dificultades para lograr que aborden esas necesidades alimentarias en la legislación … Nuevamente, tengamos ayuda con la asistencia para el alquiler. Ok, impongan una moratoria, pero a menos que se pague el alquiler, la gente no va a poder quedarse en sus casas y los propietarios no van a pagarle al banco. Ha quedado claro en los últimos seis meses tener más PPE, financiar pequeñas empresas. Nos hemos ajustado el cinturón varias veces en la Ley HEROES y hace meses para incluir el PPE. La lista continúa creciendo, pero algunas de estas cosas sobre el seguro de desempleo, la seguridad alimentaria, detener los desalojos, PPE, (mantener) nuestras pequeñas empresas prosperando. Y se han negado.

“Todo lo que teníamos que hacer era seguir la ciencia. Sabemos cómo podemos abrir nuestra economía, abrir nuestras escuelas de manera segura, pero tenemos que tomar la decisión de seguir la ciencia y el buen gobierno ”, agregó Pelosi.

Ante la noticia de que se ha demostrado que dos vacunas contra el coronavirus tienen un 95% de efectividad, Pelosi instó a Trump a movilizar la Ley de Producción de Defensa para garantizar que los mecanismos de producción y distribución puedan llevar esas vacunas a los estadounidenses lo antes posible.

“Es inminente que deberíamos tener los recursos para asegurarnos de que la vacuna se distribuya de inmediato, de manera equitativa para que todos tengan acceso a ella”, dijo Pelosi. “Para que eso suceda, el presidente debe – debe – implementar la ley de producción de defensa para que aquellas empresas, aquellas entidades que están acostumbradas a esta nueva tecnología, tanto Pfizer como Moderna, puedan emprender la puesta a disposición de esta vacuna porque vamos a necesitar bastante para nosotros y para el mundo”.

Los estadounidenses, los republicanos e incluso algunos demócratas se han cansado del estancamiento

Not to be impatient or anything, but when can we get back to discussing the stimulus package? My industry is still banned because of COVID. #WeMakeEvents — Jim Z (@hometheater_z) November 7, 2020

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que Pelosi era el principal obstáculo para el alivio del coronavirus, según Newsweek.

Incluso algunos demócratas han criticado la firme postura de Pelosi en contra de aprobar un proyecto de ley más barato. El representante demócrata de Nueva Jersey, Josh Gottheimer, dijo que Pelosi debería haber aceptado el acuerdo de $1.9 millones ofrecido por la Casa Blanca. “Deberíamos haber aceptado el trato. Deberíamos haber hecho el trato, al 100% deberíamos haberlo hecho. Lo dije en ese momento ”, dijo Gottheimer en una entrevista con Newsweek. “Es indignante que no lo hiciéramos. Creo que fue realmente tonto … Desearía que pudiéramos conseguir ese trato hoy “.

Stephanie Murphy, una representante demócrata de Florida estuvo de acuerdo y dijo a Newsweek: “Deberían haber hecho un trato”. El demócrata de Nueva Jersey, Tom Malinowski, dijo que habría sido prudente que los demócratas “obtuvieran el maldito dinero”, esperar hasta que el presidente electo Joe Biden asumiera el cargo y luego gastar los fondos donde fuera necesario.

La ex candidata presidencial y senadora de Minnesota Amy Klobuchar expresó más optimismo de que se podría llegar a un acuerdo. “La buena noticia que tengo es que las negociaciones se han reanudado. He formado parte de algunos de ellos y creo que vamos a aprobar algo en las próximas semanas ”, dijo Klobuchar a la afiliada local de NBC, KARE-11.

Sin embargo, no hay evidencia de que ninguna de las partes planee retirarse de sus posiciones, con McConnell refiriéndose a la Ley HEROES como “poco seria” y Pelosi culpando a las crisis financieras anticipadas después de que expiren los beneficios de la Ley CARES al infame llamado de McConnell a “una pausa”.

Después de una reciente decisión del Secretario del Tesoro, los demócratas acusan a la Casa Blanca de sabotear la capacidad de Biden para rehabilitar la economía

Treasury Secretary Steven Mnuchin is pulling the plug on funding for emergency Federal Reserve programs intended to help businesses as the coronavirus pandemic continues to rage in the United States.https://t.co/YGJuFa1p3U — Robert Cooper 🌊 (@RobertCooper58) November 20, 2020

Para empeorar esta la última movida del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de devolver $455 mil millones, de los $500 mil millones asignados para servicios de préstamos de emergencia, que quedaron sin gastar, según CNBC. La razón de Mnuchin, como dijo en una entrevista con CNBC, era que quería asegurarse de que los mercados estuvieran “cómodos” y que el gobierno tuviera “suficiente capacidad”.

La medida provocó una reacción violenta de varios demócratas.

En una declaración del jueves, la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, dijo: “Está claro que (el presidente) Trump y Mnuchin están dispuestos a destruir la economía con rencor y hacer que sea lo más difícil posible para la administración entrante de Biden revertir esta crisis y llevar a la nación a una recuperación”.

El senador de Ohio, Sherrod Brown, también repitió la acusación en su declaración, en la que dijo: “No puede haber ninguna duda, la administración Trump y sus secuaces del Congreso están tratando activamente de frenar la economía de Estados Unidos. Con esta acción, ahora no puede haber ninguna duda: Steven Mnuchin pasará a ser el peor secretario del Tesoro en la historia de nuestra nación”.

Durante su conferencia de prensa semanal, Pelosi calificó la medida como “otro acto desacertado de responsabilidad” y acusó a Mnuchin y a la administración Trump de querer “impedir la capacidad de la próxima administración de tener todo a su disposición”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com