Segundo paquete de estímulo: McConnell califica el proyecto de ley de los demócratas como “poco serio”

Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, consideró que el segundo proyecto de ley de estímulo de los demócratas, la Ley HEROES, era “poco serio” y afirmó que contenía “enormes recortes de impuestos para los ricos en los estados azules”.

La Ley HEROES, que originalmente costó $3.4 billones y se actualizó para costar $2.2 billones, ha estado sobre el escritorio de McConnell desde que la Cámara controlada por los demócratas aprobó el proyecto de ley en mayo.

Mientras tanto, los demócratas se mantienen con el número más alto y algunos incluso están discutiendo medidas que el presidente electo Joe Biden puede tomar una vez que asuma el cargo, como el perdón de préstamos estudiantiles para impulsar el gasto.

House Democrats’ so-called “HEROES Act” is so unserious that it was condemned by the Speaker's own moderate Democrats the instant she put it out.



Huge tax cuts for rich people in blue states, but no second round of the Paycheck Protection Program? Those are their priorities?

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 17, 2020