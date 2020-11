[VIDEO] Biden califica la negativa de Trump a ceder como “vergonzosa para el país”

El presidente electo Joe Biden estaba dando una conferencia de prensa sobre la economía estadounidense en el Queen Theatre de Wilmington, Delaware, el 16 de noviembre, cuando un periodista le preguntó su opinión sobre la negativa de Donald Trump a conceder las elecciones presidenciales de 2020.

La periodista pregunta: “Quiero saber qué piensa sobre el tuit del presidente durante el fin de semana en el que pareció reconocer por primera vez que usted ganó, luego dijo que no cedería y luego dijo ‘yo gané’, como usted interpreta eso y al final del día, ¿quieres que conceda?”

“Lo interpreto como trumpismo”, dice Biden. “Sin cambios en su modus operandi. Creo que la presión continuará, pero mira, tengo muchas reuniones telefónicas con líderes mundiales. No puedo empezar a negociar con ellos sobre las cosas que se van a hacer, pero están llamando con cierto grado de entusiasmo”.

“Estamos avanzando, sabiendo cuál será el resultado”, continúa Biden. “Como dije antes, y probablemente no debería repetirlo, pero encuentro esto más vergonzoso para el país que debilitante de mi capacidad para empezar”.

"I find this more embarrassing for the country then debilitating for my ability to get started" — Biden on Trump's refusal to concede pic.twitter.com/i2yD08RaHP — Aaron Rupar (@atrupar) November 16, 2020

Esta no es la primera vez que Biden ha calificado de vergonzosa la reacción de Trump a los resultados de las elecciones. Durante una conferencia de prensa en defensa de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio la semana pasada, dijo que la negativa de Trump a aceptar la derrota era “una vergüenza” que “no ayudará al legado del presidente”, y aseguró a los periodistas que esto no ha impedido que su equipo comience el proceso de la transición.

“No vemos que nada nos frene, francamente”, dijo Biden. Si bien sería “útil” que Trump concediera, el presidente electo dijo que su equipo de transición “puede pasar sin la financiación”.

Biden criticó a Trump por jugar golf mientras el Congreso lucha por aprobar un segundo proyecto de ley de estímulo

Getty

Trump estaba jugando al golf en su campo de golf en Virginia, mientras que Biden fue anunciado oficialmente como el 46° presidente de los Estados Unidos.

En cuanto al problema del desempleo a largo plazo en Estados Unidos después de la pandemia, Biden dijo que la solución era fácil. “Aprobaría la Ley HEROES”, dijo Biden. “Tiene todo el dinero y la capacidad para ocuparse de todas esas cosas ahora, no mañana, ahora.

“Y la idea de que el presidente todavía está jugando golf y no está haciendo nada al respecto, está más allá de mi comprensión”, dijo Biden. “Uno pensaría que le gustaría tener una nota positiva, pero ¿qué está haciendo? Y prácticamente no hay discusión”.

Biden cree que los partidarios del Partido Republicano que defienden a Trump están “levemente intimidados” por el presidente

Biden laughs at Pompeo's "joke" that there will be a smooth transition into a "second Trump administration" https://t.co/0595TGEnLP — John Haltiwanger (@jchaltiwanger) November 10, 2020

Biden se ha mantenido enfocado y públicamente indiferente por la negativa de Trump a renunciar y los legisladores republicanos que defienden sus afirmaciones infundadas de una elección fraudulenta. El 10 de noviembre, Biden dijo que Trump estaba recibiendo apoyo de su base republicana porque le tenían miedo.

“Creo que todo el Partido Republicano ha sido puesto en la posición, con algunas excepciones notables, de ser levemente intimidado por el presidente en función”, dijo Biden.

Cuando se le preguntó específicamente a Biden sobre el Secretario de Estado Mike Pompeo diciendo que la administración estaba planeando una “transición sin problemas” para el segundo mandato de Trump, el presidente electo no pudo evitar reír. Biden se negó a dar crédito a “cualquiera de las afirmaciones hechas por el presidente o el secretario de Estado Pompeo” y continuó riendo después de decir el nombre de Pompeo en voz alta.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com