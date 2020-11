Juez federal dice que suspensión del programa DACA es inválida. ¿Qué significa?

Un juez federal dictaminó que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en ingles), Chad Wolf, no había sido designado adecuadamente para su cargo cuando emitió un memorando en julio suspendiendo efectivamente DACA, o el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

DACA protege de la deportación a unas 650,000 personas que fueron traídas a los Estados Unidos cuando eran niños. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio de 2020 que el presidente Donald Trump no siguió los procedimientos de elaboración de reglas cuando la administración trató de poner fin al programa de la era de Obama en 2017. Se dejó una ventana abierta para que Trump renovara sus esfuerzos, según Associated Press. Wolf emitió su memorando en julio.

Esto es lo que necesitas saber:

Today’s Saturday joy, the caption of the order in our Batalla case finding the efforts by Chad Wolf to gut the DACA program unlawful. #HomeIsHere pic.twitter.com/EvD3U5KWKG

Trump nominó a Wolf como secretario interino del DHS luego de la renuncia de Kirstjen Nielsen en abril de 2019. Trump dijo que nominaría a Wolf para el cargo en agosto de ese año, y Wolf comenzó a desempeñarse como secretario interino en noviembre de 2019. Wolf no ha sido confirmado por el Senado.

“El DHS no siguió el orden de sucesión como fue designado legalmente”, escribió el juez de distrito de los Estados Unidos, Nicholas Garaufis, según AP. “Por lo tanto, las acciones tomadas por los supuestos secretarios interinos, que no estaban debidamente en sus funciones de acuerdo con el orden legal de sucesión, se tomaron sin autoridad legal”.

El memorando de Wolf limitaba las nuevas solicitudes y renovaciones de DACA.

