Segundo paquete de estímulo: Trump presiona a los demócratas por un proyecto de ley “grande y enfocado”

El presidente Donald Trump pidió al Congreso durante el fin de semana que aprobara otro paquete de ayuda por el coronavirus, rompiendo su silencio sobre el estímulo por primera vez desde las elecciones presidenciales de 2020.

El sábado 14 de octubre, Trump recurrió a Twitter para instar a los legisladores a aprobar un segundo proyecto de ley de estímulo. Afirmó que el paquete debería ser “grande y centrado” y requiere el respaldo de los demócratas.

“El Congreso debe aprobar ahora un proyecto de Ley de Alivio Covid”, tuiteó el presidente. “Necesita el apoyo de los demócratas. Háganlo grande y centrado. ¡Háganlo ya! ”

Congress must now do a Covid Relief Bill. Needs Democrats support. Make it big and focused. Get it done!

Las negociaciones han vuelto a estancarse mientras los legisladores continúan discutiendo sobre el costo total del próximo proyecto de ley. Los demócratas buscan fondos sustanciales para gobiernos estatales y locales, mientras que los republicanos están presionando por protección a los empleadores, según el Chicago Tribune.

La Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habían estado discutiendo previamente un paquete de entre $1.8 billones y $2.2 billones, pero las conversaciones colapsaron antes de las elecciones del 3 de noviembre, informó Business Insider.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ahora está tomando las riendas de una propuesta de estímulo más pequeña respaldada por el Senado a medida que la administración se retira de las negociaciones, continuó el medio.

Esto es lo que necesitas saber:

El llamado del presidente para un proyecto de ley “grande” podría interpretarse en el sentido de que incluye otra ronda de cheques de estímulo directo, continuó la estación.

“Antes de las elecciones, la Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acordaron que cualquier paquete aprobado incluiría cheques de estímulo”, dijo WGNTV.

Los demócratas han impulsado un plan costoso que incluye nuevos beneficios federales por desempleo, otra ronda de pagos de $1,200 y ayuda adicional a los gobiernos estatales y locales, señaló el medio.

Sin embargo, la palabra “especifico” coincide con la reciente postura de McConnell sobre el estímulo, explicó WGNTV.

El líder de la mayoría en el Senado argumentó el 11 de noviembre que no es necesario un proyecto de ley de estímulo masivo para reiniciar la economía, afirmando que su recuperación ha sido “más fuerte y más rápida de lo que nadie predijo”.

“Nuestro país necesita un alivio más inteligente y enfocado que esté dirigido a las escuelas, la atención médica, las pequeñas empresas y aquellos que más sufren”, tuiteó McConnell. “No las absurdas listas de deseos socialistas multimillonarias que los demócratas han exigido”.

El líder de la mayoría del Senado afirmó que el próximo paquete debería parecerse a la propuesta anterior de $500 mil millones de los republicanos del Senado, que fue bloqueada por los demócratas del Senado antes de las elecciones, según CNBC.

En octubre, McConnell anunció planes para una votación independiente para fondos adicionales del Programa de Protección de Cheques de Pago, que ofrecen préstamos a pequeñas empresas que luchan por permanecer abiertas durante la pandemia. USA Today dijo que la votación fue “un voto mayormente simbólico sobre la reautorización” del programa porque los demócratas “se oponen a proyectos de ley independientes sobre el tema”.

I am the president-elect, but will not be president until next year. COVID-19 does not respect dates on the calendar, it is accelerating right now. Urgent action is needed today, now, by the current administration.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 14, 2020