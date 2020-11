¿Podría incluir los cheques de estímulo en el proyecto de ley evitar un cierre del gobierno?

Con los demócratas y los republicanos negociando un nuevo paquete de estímulo pero que aún en un punto muerto, muchos se preguntan si una medida como los cheques de estímulo se incorporarán al proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno.

La Ley HEROES, que originalmente costó $3.4 billones y se actualizó para costar $2.2 billones, ha estado sobre el escritorio del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, desde que la Cámara controlada por los demócratas aprobó el proyecto de ley en mayo. El “proyecto de ley flaco” de McConnell que costaría solo $500 mil millones y fue criticado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por no brindar suficiente ayuda, fue bloqueado por los demócratas del Senado hace meses. Este precio sigue siendo uno de los varios puntos de discordia entre las dos partes en un paquete de estímulo. Puedes leer más sobre los proyectos de ley que se están negociando aquí.

El presidente electo Joe Biden ha presionado firmemente para que el Congreso se comprometa y apruebe un paquete de ayuda para el coronavirus; también ha abogado específicamente por la aprobación de la Ley HEROES. Durante un discurso el lunes, Biden dijo: “En este momento, el Congreso debería unirse y aprobar un paquete de alivio de COVID como la Ley de Héroes que la Cámara aprobó hace seis meses”.

Con la fecha límite para el cierre del gobierno avecinándose el 11 de diciembre, algunos esperan que las medidas de alivio del coronavirus se conviertan en un proyecto de ley para mantener al gobierno financiado y en funcionamiento.

Aquí se explica si esto realmente se podría hacer y dónde se encuentran las negociaciones del paquete de estímulo.

¿Podría incluirse el alivio del coronavirus en un proyecto de ley de asignaciones gubernamentales?

Republicans & Democrats on Capitol Hill racing to finish substantial to-do list before end of year, trying again to pass another coronavirus relief bill & seeking to avoid government shutdown, @WSJ rpts: https://t.co/cdCFBvjtRK — Mark Albert (@malbertnews) November 11, 2020

Los cierres gubernamentales ocurren cuando el presupuesto federal para el próximo año fiscal no se aprueba en una fecha determinada y todas las funciones gubernamentales no esenciales se detienen.

Por lo general, se evitan con un proyecto de ley “ómnibus”, que es un término utilizado para describir cómo el Congreso puede aprobar varios proyectos de ley con un voto. Por lo tanto, es concebible que una o varias de las necesidades descritas en los posibles paquetes de estímulo, como cheques de estímulo, una extensión de la moratoria de desalojo, más pruebas de coronavirus y ayuda para el rastreo, etc., podrían incluirse como parte del próximo gran proyecto ómnibus.

Algunos senadores parecen dispuestos a apoyar una medida como esta.

Chris Van Hollen, un senador demócrata de Maryland, dijo que le gustaría que el alivio de emergencia por COVID-19 fuera parte de un proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno, informó la estación de noticias WWLP. “Creo que el camino a seguir aquí es adjuntar un proyecto de ley de ayuda de emergencia COVID-19 al proyecto de ley que debemos aprobar para mantener al gobierno en funcionamiento”, dijo.

El senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, estuvo de acuerdo. “Estoy abierto a cualquier opción que brinde alivio a la gente de Connecticut lo antes posible”, dijo. “Eso incluye adjuntar algunos gastos de COVID, como la extensión de los beneficios por desempleo, al presupuesto o a la resolución continua”.

Sin embargo, según The Washington Post, ambas partes parecen estar llevando a cabo paquetes de ayuda para el coronavirus y ómnibus por separado.

Shelby & Pelosi se han mostrado optimistas sobre la resolución rápida a un cierre del gobierno

Top appropriators are hoping to secure bipartisan agreement on government funding by the end of the week. This would prevent a government shutdown on Dec. 11 and boost agency budgets for the rest of the fiscal year. https://t.co/CZ6Er7V0Lo — POLITICO (@politico) November 17, 2020

Según The Washington Post, Pelosi dijo que cree que los republicanos y los demócratas están en camino a establecer niveles de gastos para 12 importantes proyectos de ley de financiación para agencias federales y aprobarlos todos en un paquete general. “Pasaremos un ómnibus…Estamos en un buen camino para hacerlo”, dijo.

El senador republicano Richard C. Shelby, quien preside el Comité de Asignaciones del Senado y ha sido muy franco sobre su oposición a un paquete de estímulo mayor, también mostró optimismo de que el gobierno no dejará de cumplir con su fecha límite, y le dijo a The Post: “Todavía estamos negociando con ellos. Nos estamos acercando a todo. Todavía no hemos llegado”.

Las conversaciones de estímulo parecen estar en el mismo lugar, incluso cuando el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, informó que alcanzó un “gran avance” con McConnell. Según lo que informó la CNBC, Schumer dijo: “Anoche, acordaron reunirse y el personal se sentará hoy o mañana para tratar de comenzar a ver si podemos obtener proyecto de alivio por Covid. Así que ha habido un pequeño avance en el hecho de que la gente de McConnell finalmente se sentará y hablará con nosotros”.

Eso representaría una mejora con respecto a hace dos días, cuando McConnell calificó el impulso de los demócratas por la Ley HEROES como “poco serio” en un tuit y los acusó de incluir disposiciones para enriquecer a los demócratas ricos.

