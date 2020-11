Segundo paquete de estímulo: Resumen de todas las propuestas que se están debatiendo

Dado que se espera que muchas de las protecciones y beneficios por el coronavirus terminen el 31 de diciembre, los líderes del partido han tardado meses en negociar cuánto debería costar el próximo proyecto de ley y qué beneficios deberían incluirse.

Dos carreras por el Senado de Georgia que han pasado a segunda vuelta podrían cambiar si los demócratas tienen la capacidad de controlar ambas cámaras del Congreso y, por lo tanto, aprobar un proyecto de ley más grande con menos compromisos. Puedes leer más sobre las implicaciones de esa carrera aquí.

Sin embargo, estos son los cuatro proyectos de ley sobre la mesa en este momento.

La ley HEROES de Pelosi aún se está negociando

It is past time to pass the HEROES Act in the Senate. — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 9, 2020

Esta no es la primera versión del proyecto de ley que presentó Pelosi, con una versión original de $3 billones. En un esfuerzo por llegar a un compromiso con los republicanos, que estaban presionando por un billón de dólares o un proyecto de ley de menor costo, los demócratas actualizaron la Ley HEROES para que la versión final costara $2.2 billones.

Pelosi ha abogado por que todo lo siguiente, y más, se incluya en la Ley HEROES actualizada:

$18.4 mil millones para apoyar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como a los Institutos Nacionales de Salud, en medidas relacionadas con el coronavirus

$225 mil millones en apoyo a la educación K-12 y superior

$249 mil millones para el Departamento de Salud y Servicios Humanos

Cheques de $1,200 para individuos, con pagos adicionales para dependientes

$600 suplementos semanales por desempleo

La oferta de $1.8 billones de la Casa Blanca sigue siendo un factor

White House to propose $1.8 trillion stimulus plan: reports https://t.co/ZXUAaFUy0E #USNews — The Political HEDGE (@politicalHEDGE) November 4, 2020

En octubre, The Washington Post anunció que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hizo un trato, en nombre de la Casa Blanca, para proporcionar un proyecto de ley de ayuda económica de $1.8 billones.

Esto es lo que incluía esta oferta, según The Washington Post y CNET:

$300 mil millones para ciudades y estados

$1,200 cheques por persona con $ 1,000 por dependiente

un suplemento de seguro de desempleo semanal de $ 400 (por más tiempo que la última vez)

Muchos medios de comunicación informaron que el proyecto de ley no contenía detalles, quizás en un esfuerzo por proteger las negociaciones. El acuerdo estaba destinado al fracaso, dado que la mayoría de los demócratas consideró que no ayudaba lo suficiente y la mayoría de los republicanos pensó que el proyecto de ley costaba demasiado.

Pelosi había dicho que estaba esperando un lenguaje para determinar si aceptaría el trato; más tarde, ella objetó que habían cambiado el lenguaje definitivo a “recomendaciones” para crear un “fondo para sobornos” para la administración Trump.

Se espera que McConnell impulse una versión de su proyecto de ley “Skinny”

STIMULUS: @SenatorCollins says way out of stimulus stalemate is to have Senate pass the GOP skinny bill and go to conference with the House $2.4t Heroes act — Erik Wasson (@elwasson) November 12, 2020

El presidente electo Biden esperaba asumir el cargo en enero e instalar su propio secretario del Tesoro, y con el presidente Trump negándose a conceder las elecciones, McConnell ha asumido el papel de negociador principal de un nuevo paquete de estímulo, reemplazando tanto a Trump como a Mnuchin.

Esto es lo que Forbes y Politico informaron que estaba en el “proyecto de ley flaco”:

Suplementos de desempleo federales semanales de $300

$105 mil millones para escuelas

$16 mil millones para pruebas de coronavirus

$10 mil millones para el servicio postal

$15 mil millones para subvenciones para el cuidado infantil

$20 mil millones en ayuda agrícola

$500 millones para la pesca

Condonar préstamos para pequeñas empresas de hasta $150,000

El proyecto de ley delgado no incluía ayuda para los gobiernos estatales y locales, que McConnell dijo que podrían declararse en bancarrota si estaban en aprietos. El proyecto de ley tampoco incluía fondos adicionales para cheques de estímulo, informó Forbes.

Antes de la publicación del proyecto de ley, USA Today informó que Pelosi lo llamó un “proyecto de ley demacrado” que contenía “píldoras venenosas”, y agregó que tenía “la única intención de ayudar a los senadores republicanos vulnerables al darles un voto para “marcar la casilla” para mantener la apariencia de que no son rehenes de la extrema derecha, quienes no quieren gastar un centavo para ayudar a la gente”.

Biden ha propuesto varias medidas que no se mencionan en otros proyectos de ley

"The immediate priority for Dems and the incoming Biden-Harris Administration first must be a comprehensive covid relief that really meets the scale and scope of this crisis."@AyannaPressley on #thereidout. pic.twitter.com/TVJ1yQsGXS — The ReidOut (@thereidout) November 13, 2020

En el sitio web de su plataforma, Biden señaló que el Congreso no ha actuado desde que aprobó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) por el Coronavirus en marzo. Esto es lo que propone:

Pagos de $1,200 para individuos, junto con dinero para dependientes

Condonar $10,000 o más en préstamos federales para estudiantes

Agregar $200 a los cheques mensuales del Seguro Social

$377 mil millones o más en ayuda comercial

Ayuda financiera a los gobiernos locales y estatales

Licencia por enfermedad pagada de emergencia para todos los trabajadores, incluidos los empleados de pequeñas empresas, contratistas independientes y trabajadores de conciertos

Prueba, tratamiento y vacunación gratuitos contra el coronavirus

El sitio web de Biden no explica a fondo los detalles de cuánto se proporcionarían en beneficios por desempleo, afirmando que un nuevo proyecto de ley “impulsaría los beneficios por desempleo … los entregaría sin demora y los ampliaría según lo requieran las condiciones económicas y de salud pública”.

Tampoco está claro dónde encajará, si es que encajará, en la visión de Biden el proyecto de ley que apoyó la vicepresidenta electa Kamala Harris.

En mayo, la entonces candidata Harris se unió al senador de Vermont, Bernie Sander,s y al senador de Massachusetts, Ed Markey, para apoyar la Ley Mensual de Apoyo a la Crisis Económica. Esa legislación propone que quienes ganen menos de $120,000 recibirían cheques de estímulo mensuales de $2,000 por individuo y dependientes (hasta un máximo de $ 10,000 por familia).

