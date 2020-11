Vacuna de Pfizer aumenta su eficacia a 95%: ¿Es la más segura del mercado?

La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este miércoles que la eficacia de su vacuna contra el coronavirus aumentó a 95%. La empresa norteamericana y su socio alemán BioNTech publicaron la actualización de los resultados preliminares que arrojaron los ensayos de la fase 3.

“Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia”, declaró el director ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.

La semana pasada, Pfizer anunciaba que esta vacuna garantizaba la inmunidad en “más de un 90%”. Ese primer anuncio disparó las acciones de la farmacéutica en la bolsa de valores. Las acciones volvieron a caer tras el anuncio de Moderna.

Es importante señalar que se trata solo de un anuncio de la compañía. Aún no fueron publicadas las pruebas que respalden tal afirmación acerca de la efectividad de la vacuna contra el COVID-19. Los resultados tampoco fueron evaluados por un grupo de especialistas independiente.

Pfizer detalló que 170 voluntarios que participaron en el estudio se contagiaron de coronavirus. Solo ocho de ellos se había dado la vacuna real, al resto le habían sido aplicadas dosis de placebo. Un solo paciente del grupo de los ocho desarrolló secuelas graves por el virus. La compañía agregó que su vacuna garantiza un 94% de efectividad en adultos mayores de 65 años.

Pese al anuncio del aumento de la eficacia de la vacuna contra el coronavirus, en Pfizer son cautos en relación a los pasos a seguir. Por lo pronto, la farmacéutica asegura que ya tiene listos los datos necesarios de seguridad para solicitar una autorización de emergencia ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

