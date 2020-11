Vacuna de Pfizer contra COVID-19 es eficaz en un 90%: ¿Cuándo sale a la venta?

La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este lunes que su vacuna contra el coronavirus es eficaz en el 90% de los casos. Los laboratorios de Pfizer llegaron a esta conclusión al observar los resultados del primer ensayo de la fase 3, etapa previa antes de pedir su homologación y permisos para salir al mercado.

Los especialistas advirtieron que los pacientes logran la protección de un 90% contra el SARS-CoV-2 siete días después de haberse la segunda dosis de la vacuna y 28 días más tarde de la primera aplicación. El informe supone un parte alentador para toda la humanidad. Los datos fueron confirmados por la empresa farmacéutica y la empresa BioNTech.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group , that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

“Estamos orgullosos de anunciar, junto con BioNTech, que nuestra vacuna candidata, basada en ARNm, demostró, en un análisis provisional, pruebas iniciales de eficacia contra el COVID-19 en participantes sin pruebas previas de infección por SARS-CoV-2”, comunicó Pfizer a través de sus redes sociales.

El anuncio pone a Pfizer a la cabeza de la carrera mundial entre farmacéuticas por llegar primero a tener una vacuna contra el COVID-19 en el mercado. El número de muertes por coronavirus asciende a 1.2 millones de personas en todo el mundo.

Albert Bourla, director general y presidente de Pfizer, escribió una carta para explicarle a la gente cuáles son los criterios que debe cumplir el laboratorio para poder asegurar una vacuna eficiente y segura en el mercado.

Today is a great day for both science and humanity, as the first set of results from our Phase 3 COVID-19 vaccine trial provides compelling evidence of our vaccine’s ability to help prevent COVID-19. https://t.co/UjcoSD75tT

“La transparencia es importante”, reza el extenso comunicado de Bourla que Pfizer publicó en su sitio oficial. La carta puede leerse aquí.

El diario The New York Times informó que los resultados del primer ensayo de la fase 3 de Pfizer fueron analizados por un panel externo a la empresa. Dicha auditoría no reportó fallas de ningún tipo.

La farmacéutica Pfizer describió este anuncio como “un primer, pero crítico, paso” en el camino hacia una vacuna efectiva y segura contra el COVID-19.

Amparada en estos resultados, la empresa farmacéutica planea solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) una autorización de emergencia para la salida de la vacuna para fines del mes de noviembre. Se estima que al 31 de diciembre Pfizer estará en condiciones de fabricar dosis suficientes para inmunizar a entre 15 y 20 millones de personas.

En la actualidad, 11 vacunas se encuentran en la fase 3. El anuncio de Pfizer es una buena noticia para otra farmacéutica estadounidense como Moderna, que utiliza tecnología similar a su competidora en el desarrollo de la vacuna.

A fines de octubre, Moderna alcanzó un objetivo alentador tras conseguir a los 30 mil voluntarios que son requeridos para iniciar la fase 3.

Kathrin Jansen, vicepresidenta y jefa de investigación y desarrollo de vacunas de Pfizer, aseguró en una entrevista que la farmacéutica “no tomó ningún dinero del gobierno para ayudar a pagar la investigación y el desarrollo”.

El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, había prometido que las vacunas desarrolladas en su país estarían listas para el 3 de noviembre, antes de las elecciones que proclamaron ganador al candidato demócrata Joe Biden.

As Pence claims credit, Pfizer says it did NOT join in the administration's partnership.

Pfizer head of vaccine development Dr. Kathrin Jansen told the NY Times: “We were never part of the Warp Speed … We have never taken any money from the U.S. government, or from anyone.” https://t.co/GScL3vodx9

— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) November 9, 2020