Sacrifican a millones de visones por propagar una nueva mutación de COVID-19: ¿Dónde los exterminan?

A raíz de la propagación de una nueva mutación del COVID-19 a los humanos, confirmada por las autoridades locales en los últimos días, Dinamarca decidió sacrificar su enorme población de visones que viven en criaderos de granjas.

NBC News cita a la primera ministra del país escandinavo, Mette Frederiksen, quien en una conferencia de prensa brindada este miércoles dio detalles del operativo para exterminar a dichos animales y advirtió que el virus mutado podría extenderse a otros países y “puede representar un riesgo para la efectividad de una futura vacuna”.

“Tenemos una gran responsabilidad hacia nuestra propia población, pero con la mutación que ahora se ha encontrado, tenemos una responsabilidad aún mayor hacia el resto del mundo también”, agregó la funcionaria.

Denmark plans to cull its entire population of roughly 15,000,000 minks in farms after the animals spread a mutation of the coronavirus to humans. https://t.co/aEk9Yb1Tjn

— NBC News (@NBCNews) November 5, 2020