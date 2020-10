Revelador estudio británico: ¿cuánto dura la inmunidad al COVID-19?

Transcurrieron más de siete meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial por el coronavirus. Desde entonces, laboratorios de todas partes del mundo intentan dar con la vacuna que ponga a resguardo a la humanidad.

Actualmente, Europa afronta una segunda ola de Covid-19 y en América el número de casos crece a ritmo preocupante. En medio de este panorama, un reciente estudio indica que la inmunidad de los humanos al virus no es la que se esperaba.

Un reciente estudio del Imperial London College y la consultora Ipsos Mori, ambas instituciones con sede en Inglaterra, sugiere que la inmunidad que adquieren aquellas personas infectadas con coronavirus “decae bastante” una vez que son dados de alta. En el siguiente link, publicado por el departamento de investigación del Imperial College, se puede acceder a preguntas y respuestas acerca de los anticuerpos.

The antibody response to the virus causing #COVID19 declines over time, suggests the latest findings from our REACT study, which has tested over 365,000 people in England. Read more at: https://t.co/5Y0KdfdvXV — Imperial College (@imperialcollege) October 27, 2020

Hasta ahora, hay una cierta creencia popular que indica que los contagiados no pueden volver a ser atacado por el virus. El estudio realizado en el Reino Unido intenta demostrar la falacia de este argumento. Para ello, un grupo de investigadores seleccionó al azar a más de 365 mil personas a las que sometió a pruebas caseras de punción digital para ver si habían desarrollado anticuerpos.

Cabe señalar que el estudio no es prueba suficiente para demostrar los riesgos de reinfección del COVID-19.

¿Cuánto dura la inmunidad humana al COVID-19?

El estudio llevado a cabo por el Imperial London College y la consultora Ipsos Mori demuestra que la inmunidad humana al coronavirus decae en un 26% en apenas tres meses.

“Observamos una disminución significativa en la proporción de la población con anticuerpos detectables durante tres rondas de vigilancia nacional, utilizando una prueba de flujo lateral autoadministrada, 12, 18 y 24 semanas después del primer pico de infecciones en Inglaterra”, revela el informe publicado este lunes.

The latest in our @IpsosMORI antibody studies with @ImperialCollege for @DHSCGOVUK showing antibody waning over time. Check out the infographic below 👇 to see the percentage of people that have antibodies in your region pic.twitter.com/EthvdERUpP — Kelly Beaver (@KellyIpsosMORI) October 27, 2020

“Esto concuerda con la evidencia de que la inmunidad a los coronavirus estacionales disminuye entre 6 y 12 meses después de la infección y con los datos emergentes sobre el SARS-CoV-2 que también detectaron una disminución con el tiempo en los niveles de anticuerpos en individuos seguidos en estudios longitudinales”, agregan los especialistas.

Findings from the largest antibody home surveillance study for #COVID19 by @ImperialCollege & @IpsosMORI shows: ▶️ the number of people with antibodies fell by over 26% in three months

▶️ Antibody response over time varies depending on a person’s age and symptoms Details 👇🏽 — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) October 27, 2020

El estudio también demostró que las personas mayores de 75 años que se recuperaban del coronavirus tenían una pérdida de anticuerpos más rápida que los jóvenes.

Los límites del estudio de inmunidad

La información acerca de la conducta del virus puede pecar, en todos los casos, de imprecisión. Así lo dejan en claro los especialistas que se refieren a la materia.

No se trata de pericia investigativa, ocurre que el COVID-19 es una enfermedad nueva y alcanzar un estudio completo y riguroso de la enfermedad demandará a la ciencia un tiempo por ahora imposible de determinar.

La CNN admite que el reciente informe elaborado en el Reino Unido acerca del desarrollo de los anticuerpos “tiene límites”. Es que el estudio busca detectar la cantidad de anticuerpos del tipo IgG. Existen otro tipo de anticuerpos capaces de persistir más que los IgG.

¿Qué son los anticuerpos? Se trata de proteínas que el sistema inmunitario del cuerpo humano genera de manera natural para combatir las infecciones.

As we report the latest findings from the REACT studies this week, I’d like to say a huge thank you to the hundred of thousands of people who have taken part. You make a major contribution to research – we couldn’t do this without you!https://t.co/QnMFupVufh — Helen Ward (@profhelenward) October 27, 2020

“Este gran estudio ha demostrado que la proporción de personas con anticuerpos detectables está disminuyendo con el tiempo (…) Todavía no sabemos si esto dejará a estas personas en riesgo de reinfección con el virus que causa el covid-19, pero es esencial que todos sigan las pautas para reducir el riesgo para ellos mismos y para los demás”, declaró Helen Ward, miembro destacada del Imperial London College.

El respaldo del gobierno del Reino Unido

El estudio de los anticuerpos tuvo el respaldo del gobierno del Reino Unido. El ministro de Salud, Lord James Bethell, consideró a este estudio como “una pieza crítica de investigación” sobre el COVID-19.

“También es importante que todos sepan lo que esto significa para ellos: este estudio ayudará en nuestra lucha contra el virus, pero dar positivo en anticuerpos no significa que usted sea inmune al covid-19”, expresó en un comunicado de prensa.

“Independientemente del resultado de una prueba de anticuerpos, todos deben seguir cumpliendo con las pautas del gobierno, incluido el distanciamiento social, el autoaislamiento y hacerse una prueba si tiene síntomas y siempre recuerde Manos, Rostro, Espacio”, agregó.

