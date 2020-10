El Dr. Fauci habló de la vacuna del COVID-19: ¿Cuándo estará lista?

Mientras que en Estados Unidos los principales titulares son destinados al fuego cruzado entre Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, la carrera por conseguir la primera vacuna contra el coronavirus continúa a paso firme y el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas nacional, adelantó cuándo estaría lista para ser aplicada en el país.

De acuerdo a la información brindada este domingo por el Dr. Fauci, en diálogo con el programa “The Andrew Marr Show” (BBC), confirmó que recién a principios de diciembre los expertos podrán determinar si existe un antídoto seguro y efectivo contra el COVID-19.

“Sabremos si una vacuna es segura y efectiva a fines de noviembre, principios de diciembre”, dijo Fauci durante la entrevista. No obstante, aclaró: “La cantidad de dosis que estarán disponibles en diciembre no será suficiente para vacunar a todos; se tendrá que esperar varios meses hasta el 2021”.

