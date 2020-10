La OMS alerta a los jóvenes: ¿cuándo recibirán la vacuna del COVID-19?

La jefa de científicos de la Organización Mundial de la saluda (OMS), Soumya Swaminathan, avisó este miércoles que la población joven tendrá acceso a la vacuna contra el coronavirus recién en el año 2022. La especialista médica explicó que en las primeras fases de vacunación serán prioridades el personal de salud y la población considerada de riesgo.

“La gente piensa que el 1 de enero habrá una vacuna y que las cosas volverán a la normalidad, pero las cosas no serán así. Nadie jamás ha producido vacunas en los volúmenes que se necesitarán, así que en 2021 esperamos tener vacunas, pero en una cantidad limitada”, dijo Swaminathan en un streaming organizado por la OMS para aclarar dudas acerca del desarrollo de la vacuna. En dicha transmisión también participó la epidemióloga Maria Van Kerkhove.

“Una persona joven y saludable tendrá que esperar hasta 2022 para ser vacunada”, agregó la científica india. Aquí se puede observar dicha conferencia. La OMS subió el video a su cuenta de Twitter. El audio se encuentra en inglés, su idioma original.

Actualmente, en el mundo hay una decena de vacunas en fase 3. Esto implica que se están realizando ensayos clínicos en poblaciones de 30 mil voluntarios. Los experimentos se llevan a cabo en ciudades y países donde los casos de coronavirus siguen aumentando de manera exponencial.

“Hasta que no tengamos los resultados de la fase 3 no sabremos cuáles y cuántas de esas vacunas serán seguras, efectivas y protegerán por un periodo largo”, expresó Swaminathan.

Este jueves, la Organización Mundial de la Salud volvió a mostrar su “preocupación” por los casos de rebrote de coronavirus que afectan al continente Europeo.

“El número de casos diarios aumenta, los ingresos en los hospitales también. El coronavirus es ya la quinta causa de muerte y se ha alcanzado el nivel de 1.000 muertos por día”, expresó Hans Kluge, director de la sección Europa de la OMS.

Las declaraciones de Kluge fueron hechas en una conferencia de prensa virtual que brindó este jueves. “Aunque registramos dos o tres veces más de casos al día con respecto al pico de la curva de abril, vemos que el número de muertes representa un quinto” de las contabilizadas en el momento más duro de la pandemia”, aclaró el médico belga.

La Organización Mundial de la Salud advirtió este jueves a la población mundial que existen chances de que el SARS-CoV-2 no desaparezca. Llegado el caso, lo que se conoce con el nombre de coronavirus dejaría de ser pandemia para ser considerado endémico tal como lo es el dengue, entre otras enfermedades.

“Debemos prepararnos para convivir con el virus. Puede convertirse en otro virus endémico y no desaparecer. Si encontramos una vacuna muy efectiva, podemos distribuirla a todo el que la necesite y podríamos tener una oportunidad de eliminar el COVID-19”, expresó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

