Dustin Johnson da positivo de coronavirus: ¿Cómo evoluciona el mejor golfista del mundo?

Justo el mismo día en el se confirmó que Cristiano Ronaldo tiene coronavirus, el golf recibió una dura noticia al anunciarse que Dustin Johnson, actual número 1 del PGA Tour, también ha dado positivo en el test de Covid-19 y quedó marginado de The CJ Cup, el tradicional certamen que se desarrolla en Shadow Creek Golf de Las Vegas, Nevada.

Johnson, de 36 años, tenía síntomas compatibles con la enfermedad pandémica y se sometió a la prueba correspondiente, de acuerdo al comunicado que publicó el PGA Tour en su página web oficial.

“El miembro del PGA TOUR, Dustin Johnson, se retiró de THE CJ CUP @ SHADOW CREEK luego de dar positivo por COVID-19. Al experimentar síntomas, Johnson notificó a las autoridades del PGA TOUR y se le realizó una prueba, y el resultado positivo obligó a retirarse del evento”, explica el anuncio difundido por el circuito masculino de golf.

Dustin Johnson has withdrawn from THE CJ CUP @ SHADOW CREEK after testing positive for COVID-19. https://t.co/KgwhWvW8xJ

En declaraciones exclusivas al departamento de prensa del PGA Tour, Johnson admitió que está “muy decepcionado” por la noticia y aseguró que “tenía muchas ganas de competir esta semana, pero haré todo lo posible para regresar lo más rápido posible”.

Asimismo, el estadounidense destacó la atención recibida por las autoridades de la PGA: “Ya he recibido algunas llamadas con el equipo médico del TOUR y agradezco todo el apoyo y la orientación que me han brindado”.

Como consecuencia del retiro de Johnson a causa de su contagio, la PGA confirmó que el “primer suplente J.T. Poston lo reemplazará en el campo”.

Son días difíciles para el golf mundial en relación al coronavirus, ya que una semana antes de confirmarse el caso de Dustin Johnson fue su colega y compatriota, Tony Finau, quien comunicó su contagio a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy temprano, di positivo por Covid-19 y comencé un período de auto cuarentena, para proteger a quienes me rodean. Me siento bien y, por lo demás, estoy de buen humor”, publicó Finau, quien tuvo que bajarse del Shriners Hospitals for Children Open también disputado en Las Vegas.

Earlier today, I received a positive result for Covid-19 under PGA TOUR on-site testing protocols and have begun a period of self-quarantine to protect others around me. I am feeling well, and am otherwise in good spirits.

— Tony Finau Golf (@tonyfinaugolf) October 6, 2020