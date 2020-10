Pfizer prueba su vacuna contra el COVID-19 en niños: ¿Desde qué edad?

Casi en simultáneo al anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las fechas estimadas para que los jóvenes del mundo puedan acceder a la vacuna contra el coronavirus, el laboratorio Pfizer confirmó que probará el antídoto que está desarrollando en niños de Estados Unidos.

Así lo comunicó el Dr. Robert Frenck, director del Centro de Investigación de Vacunas del hospital de Niños de Cincinnati, en diálogo con la cadena CNN. “Realmente creemos que una vacuna para adolescentes y niños será fundamental para mantener al COVID bajo control”, explicó el Dr. Frenck durante la entrevista.

En tanto, el investigador que ayudó a dirigir el ensayo detalló que un equipo del Hospital de Niños de Cincinnati comenzará a vacunar a los adolescentes de 16 y 17 años esta semana, mientras que luego será el turno de inscribir a los de 12 a 15 años.

