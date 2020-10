Johnson & Johnson frena los ensayos de la vacuna contra el coronavirus: ¿por qué motivo?

La empresa farmacéutica Johnson & Johnson anunció que pone en pausa el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus por la aparición de una “enfermedad inexplicable” en uno de los pacientes voluntarios.

“Hemos detenido temporalmente la administración de nuevas dosis en todos nuestros ensayos clínicos de la vacuna contra covid-19, incluido el ensayo de fase 3 ENSEMBLE, debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio”, aclaró la compañía en un comunicado.

El ensayo clínico con 60 mil pacientes había iniciado el 23 de septiembre. La empresa estadounidense, situada en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, remarcó la diferencia entre “una pausa de estudio y una retención reglamentaria de un ensayo clínico”.

Johnson & Johnson eligió no brindar información acerca del paciente que sufrió este efecto adverso por el uso de la vacuna: “Estamos aprendiendo más sobre la enfermedad de este participante y es importante tener todos los datos antes de compartir información adicional”.

La evaluación de un comité

La empresa explicó que la pausa significa que por el momento no habrá ensayos clínicos. Es decir, frenan el reclutamiento de voluntarios y la aplicación de dosis en pacientes.

Johnson & Johnson convocó a un comité independiente de seguridad al paciente para determinar si es posible continuar con los ensayos. La empresa aclaró que los efectos adversos son “una parte esperada de cualquier estudio clínico, especialmente uno grande”.

Se trata del ensayo clínico más importante del momento. Cuenta con 60 mil voluntarios distribuidos en 200 ciudades de los Estados Unidos y otros países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Sudáfrica.

Johnson & Johnson trabaja en compañía de la empresa Janssen. Se proponen lanzar una vacuna que venza al Covid-19 con una dosis única. En julio fue aprobada por la Comisión Europea para su mercadeo y recibió un subsidio de 1400 millones de dólares por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Segundo ensayo pausado en Estados Unidos

La decisión de Johnson & Johnson se asemeja a la decisión que tomó el laboratorio AstraZeneca durante el mes de septiembre. La empresa pausó los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus por complicaciones pulmonares de un voluntario en el Reino Unido.

El ensayo de AstraZeneca fue retomado en Reino Unido y otros países, pero continúa en pausa en los Estados Unidos.

Actualmente hay once posibles vacunas en el mundo que se encuentran en la última etapa de pruebas. Además de Johnson & Johnson, otras farmacéuticas estadounidenses producen su propia vacuna. Tales son los casos de Moderna y Pfizer y BioNtech. Todos laboratorios se comprometieron a no sacarla al mercado hasta tanto no tengan la total garantía de su seguridad y efectividad en los pacientes.

