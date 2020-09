Vacuna contra el coronavirus ingresa en la etapa final de pruebas: ¿Por qué es mejor que las otras?

La carrera mundial por hallar la cura para el coronavirus continúa en su frenética disputa y este miércoles el gigante Johnson & Johnson (J&J) ha anunciado buenas noticias, ya que su vacuna ha ingresado en la última etapa de pruebas.

Al igual que Moderna, Pfizer y AstraZeneca, la vacuna desarrollada por el laboratorio belga Janssen Pharmaceutical Companies, perteneciente al grupo empresarial Johnson & Johnson, transita la recta final de testeos gracias al programa “Operación velocidad de la luz”, lanzado por la administración del presidente Donald Trump tras una inversión multimillonaria.

De acuerdo a lo que publica The Washington Post, el antídoto de J&J ya es evaluado en 60 mil estadounidenses, mientras que también será probado en Argentina y otros países de Latinoamérica y el mundo.

JUST IN: #JNJ has announced the start of our Phase 3 clinical trial for our investigational #COVID19 vaccine candidate. We are fully focused on developing a safe, effective and urgently-needed preventive solution for people around the world. Read more: https://t.co/gi5PpMMcgu pic.twitter.com/vx0tpuH6Tc

— Johnson & Johnson (@JNJNews) September 23, 2020