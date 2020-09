Donald Trump arremete contra China por el coronavirus: ¿Qué castigo pide el presidente estadounidense?

La sesión número 75 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no solo quedará marcada a fuego por el peculiar contexto que plantea la pandemia del coronavirus, lo cual motivó a que se realice de manera virtual, sino que además será recordada por el fuerte discurso de Donald Trump contra China.

Desde su atril en la Casa Blanca, Trump apuntó sin piedad contra la potencia asiática al responsabilizarla constantemente como la responsable de que el Covid-19 se propague por todo el planeta.

“Hemos librado una feroz batalla contra el enemigo invisible, el Virus de China, que se ha cobrado innumerables vidas en 188 países”, comenzó con su mensaje el siempre polémico presidente estadounidense. Y no conforme, sumó que para combatir el virus “en Estados Unidos lanzamos la más agresiva movilización desde la Segunda Guerra Mundial”.

“En los primeros días del virus, China bloqueó los viajes en el país mientras permitía vuelos que salieran de China para infectar el mundo… El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está prácticamente controlada por China, declararon falsamente que no había pruebas de transmisión de persona a persona”, continuó sin pelos en la lengua Trump, en un video grabado que duró tan solo se extendió por siete minutos.

Asimismo, Trump aseguró que las autoridades chinas “dijeron falsamente que las personas sin síntomas no propagarían la enfermedad. Las Naciones Unidas deben hacer que China rinda cuentas por sus acciones”.

A pesar de que los jefes de Estado y Gobierno de 193 países, que no pudieron viajar a Nueva York por las restricciones del coronavirus, contaban con 15 minutos para emitir sus discursos, a Trump le alcanzó la mitad del tiempo para reforzar ante el mundo su estrategia internacional y profundizar su disputa con China.

Logros de su gestión

Donald Trump aprovechó su breve pero distinguido comunicado para destacar algunos logros de su administración respecto a la lucha contra el coronavirus, como por ejemplo la elaboración de una de las tantas vacunas que continúan en diversas fases de prueba.

“Distribuiremos una vacuna, derrotaremos el virus, terminaremos la pandemia y entraremos en una nueva era de prosperidad, cooperación y paz sin precedentes”, enfatizó el mandatario.

En cuanto a cuestiones ambientales, Trump no se olvidó de China y volvió a arremeter contra la potencia oriental al calificarlo como el mayor “contaminante del mundo”. “Aquellos que atacan el excepcional historial ambiental de Estados Unidos mientras ignoran la contaminación desenfrenada de China no están interesados en el medio ambiente. Sólo quieren castigar a Estados Unidos. Y no lo toleraré”, sentenció.

Sugerencia para la ONU

Por otro lado, Trump se tomó un momento para dar su opinión en relación al accionar de Naciones Unidas ante las principales problemáticas a nivel mundial.

“Para que las Naciones Unidas sean una organización eficaz, deben centrarse en los problemas reales del mundo. Esto incluye el terrorismo, la opresión de las mujeres, el trabajo forzoso, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y sexo, la persecución religiosa y la limpieza étnica de las minorías religiosas”, ejemplificó.

Respuesta de China

Notificado de las duras palabras que emitió Trump durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidos, el primer mandatario chino Xi Jinping rechazó enfáticamente las acusaciones de su par estadounidense y llamó a “refutar cualquier intento de politizar” la pandemia de COVID-19.

“La gente de distintos países se ha unido. Con la valentía, la determinación y la compasión que alumbran un momento oscuro, hemos confrontado el desastre con la cara en alto. El virus será derrotado. La humanidad ganará esta batalla”, afirmó Jinping.

Por otro lado, descartó que su gestión esté interesada en abrir un conflicto bélico con Estados Unidos por los incesantes enfrentamientos entre los gigantes mundiales. “No es nuestra intención pelear otra guerra fría o una guerra caliente con ningún país. Continuaremos zanjando las diferencias y resolviendo las disputas mediante el diálogo y la negociación. (…) No buscaremos el desarrollo a puerta cerrada”, cerró.

