[VIDEO] Joe Biden recibe primera dosis de la vacuna contra el COVID-19: su mensaje a la población

Tan solo nueve días después de que se aprobara la vacuna Pfizer/BioNtech contra el COVID-19 en Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden no solo se aplicó la primera dosis sino que además decidió hacerlo con una transmisión de TV en vivo para toda la población.

Biden, de 78 años y dentro del grupo de riesgo, se dio este lunes la primera de las dos dosis de la vacuna que produce la farmacéutica Pfizer en conjunto con el laboratorio BioNtech en el Hospital ChristianaCare de Newark, Delaware, de acuerdo a la información que brinda la cadena CNN.

“Lo hago para demostrar que la gente debe estar preparada, cuando esté disponible, para recibir la vacuna. No hay nada de qué preocuparse. Estoy deseando que llegue la segunda dosis”, declaró Biden luego de que Tabe Masa, quien es enfermera practicante y jefa de servicios de salud para empleados en el mencionado hospital, le aplique la vacuna de Pfizer.

Asimismo Biden, flamante presidente demócrata que asumirá su cargo el próximo 20 de enero, se tomó un segundo para bromear con su esposa Jill. “Ha recibido su inyección hoy. Le encantan las inyecciones, lo sé”, dijo el mandatario mientras tomaba la mano de su mujer.

Con este acto en vivo para todos los televidentes, Biden cumplió con lo prometido a principios de diciembre, cuando le dijo a Jake Tapper de CNN que recibiría la vacuna tan pronto como el Dr. Anthony Fauci le dijera que era segura y a través de la televisión.

Luego de que los trabajadores de la salud fueran los primeros en recibir la vacuna de Pfizer/BioNtech en Estados Unidos, Joe Biden advirtió que es un largo camino por recorrer y se debe tener paciencia durante este proceso.

“Va a tomar tiempo”, aceptó el demócrata Biden tras recibir la primera de las dos dosis que contempla la medicina de Pfizer.

BREAKING: Critical care nurse in New York is among first in US to receive a coronavirus vaccine: "We all need to do our parts to put an end to the pandemic." pic.twitter.com/I8SIFuddFv

— MSNBC (@MSNBC) December 14, 2020