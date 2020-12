El pedido de Inglaterra a los pacientes con COVID-19: ¿La vacuna de Pfizer causa alergia?

La primera jornada de vacunación contra el coronavirus en Reino Unido tuvo ribetes históricos. Medios de todo el mundo transmitieron desde los países involucrados. ¿Será este el principio del final de la pandemia?

Pero no todo fue alegría en la jornada del martes. En Inglaterra, dos pacientes que recibieron la vacuna de Pfizer y BioNtech desarrollaron reacciones alérgicas.

NHS told not to give Pfizer vaccine to extreme allergy sufferers after two people have reaction https://t.co/ffUH9Ggh3E

Como consecuencia de ello, la Agencia Reguladora de Productos Medicinales y de Salud (MHRA, por sus siglas en inglés) recomendó a los pacientes con un historial clínico de alergias severas eviten darse la vacuna contra el COVID-19.

Meet Maggie: the first person in the world to receive a fully-tested and approved Covid-19 vaccine on the NHS. pic.twitter.com/eb2ijTMSLW

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020