Nueva cepa de Coronavirus: ¿Qué tan peligrosa es la mutación que tiene en vilo al Reino Unido?

La nueva cepa de COVID-19, denominada científicamente como N501Y, tiene en vilo al Reino Unido debido al preocupante crecimiento de casos en las últimas semanas. Y como todavía son más interrogantes que las certezas en torno a esta mutación, es de vital importancia estar bien informado sobre esta variante.

El Financial Times informa que la nueva variante del virus SARS-CoV-2 fue hallada por primera vez a mediados de octubre, cuando el Consorcio Covid-19 Genomics UK (Cog-UK, creado para ofrecer secuenciación de virus de genoma completo a gran escala y rápida al Servicio Nacional de Salud británico y al gobierno del Reino Unido) logró la lectura completa del código genético del coronavirus en dos muestras, recolectadas en las ciudades de Kent y Londres el 20 y 21 de septiembre respectivamente.

Asimismo, el citado periódico británico afirma que los expertos se sorprendieron al encontrar muchas más mutaciones que en cualquier variante anterior del virus Sars-Cov-2 analizada desde que comenzó la pandemia. Esto debido a que los científicos habían modificado veintitrés letras del código genético viral, de las cuales 17 podrían alterar el comportamiento del virus.

En función del incremento de contagios por culpa de la nueva cepa de coronavirus, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, reconoció este domingo que esta mutación “está fuera de control”.

No obstante, este lunes desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) salieron a desmentir públicamente la versión de Hancock e intentaron llevar tranquilidad a la población mundial. “Hemos registrado un R0 (tasa de reproducción del virus) mucho más elevada que 1,5 en diferentes momentos de esta pandemia, y lo hemos controlado. Esta situación, en ese sentido, no está fuera de control”, declaró Michael Ryan, responsable de emergencias sanitarias de la OMS, durante una conferencia de prensa.

Este lunes Boris Johnson, primer ministro británico, brindó una declaraciones durante una conferencia de prensa y aseguró que la nueva cepa del COVID-19 puede ser “hasta un 70 por ciento más contagiosa que la original, tal como consigna la cadena CNN.

De acuerdo a la información de la BBC, hay tres factores que preocupan de esta mutación del coronavirus: la nueva cepa no solo está remplazando de manera rápido a otras versiones del virus, sino que además tiene mutaciones que afectan a una parte del virus que probablemente sea importante.

Por otro lado, algunas de esas mutaciones ya demostraron en laboratorio que aumentan su capacidad de infectar células. La misma fuente afirma que en noviembre, aproximadamente una cuarta parte de los casos positivos en Londres eran de esta nueva variante, mientras que para diciembre ya representaba casi dos tercios de los casos.

Por otra parte, Financial Times señala que esta cepa muestra que puede aumentar el valor R del virus en al menos 0.4, lo cual provocaría que la pandemia sea mucho más difícil de controlar sin bloqueos estrictos.

En cuanto al alcance del nuevo COVID-19, Financial Times detalla que ya e ha identificado en Dinamarca (nueve casos), Australia (dos), e Italia, Países Bajos e Islandia con un caso cada uno, respectivamente.

Dada la magnitud del alcance de esta nueva cepa de COVID-19, este lunes la Unión Europea (UE) convocó a una reunión de urgencia entre los países integrantes del bloque para trabajar en medidas conjuntos para palear los efectos sanitarios de dicha mutación.

“La Presidencia ha invitado a los estados miembros de la UE a una reunión urgente del mecanismo de crisis de la IPCR (respuesta política integrada a la crisis, en sus siglas en inglés) mañana por la mañana a las 11.00 horas”, tuiteó este domingo Sebastian Fischer, portavoz oficial de la UE.

Fischer adelantó que la agenda del cónclave tendrá como eje central la “coordinación de la UE sobre la respuesta a la recién identificada variante covid-19 en el Reino Unido”.

Horas después del anuncio de Fischer, la UE decidió aprobar la vacuna de Moderna contra el COVID-19. “La Agencia Europea de Medicamentos ha evaluado esta vacuna minuciosamente y ha concluido que era segura y eficaz contra la Covid-19. A partir de esta evaluación científica hemos procedido a su autorización en el mercado de la Unión Europea”, comunicó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una rueda de prensa para comunicar la noticia.

