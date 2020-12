[VIDEO] Propietario de un restaurante de California se enoja y enfrenta a los inspectores de COVID-19

Anton Van Happen es un hombre de negocios y emprendedor de California, y dueño del restaurante “Nick the Greek” en Ventura. Un video de él confrontando a los funcionarios de salud por las restricciones de COVID-19 se volvió viral en las redes sociales este lunes 14 de diciembre.

El video fue publicado por Ventura Report y ha acumulado más de 1.5 millones de visitas. El reportero estaba en la franquicia de la cadena de restaurantes para una entrevista con Van Happen cuando aparecieron funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura, según los tweets de Ventura Report. Los funcionarios de Salud Pública presentaron a Van Happen una citación por violar una orden que le exigía cesar inmediatamente todas las actividades comerciales en el negocio de East Main Street, debido a violaciones de las restricciones de coronavirus.

Según una foto de la orden de clausura publicada por Ventura Report, se le dijo a Van Happen que cerrara su negocio el 11 de diciembre porque representaba una “seria amenaza para la salud pública y la seguridad a la luz del COVID-19 en el estado de California y la emergencia local”. y que el negocio no es un negocio esencial en esta pandemia”. La orden requiere que “Nick the Greek” sea cerrado hasta que sea revocada por el departamento de salud pública o hasta que se derogue la orden estatal de quedarse en casa.

Los inspectores de Salud Pública fueron al negocio de Van Happen el 14 de diciembre y observaron que todavía estaba abierto y vendiendo alimentos, según una cita publicada por Ventura Report. Van Happen fue citado por operar sin un permiso válido, pero dijo a los inspectores que planeaba seguir violando la orden de cierre, según el informe de la citación.

Esto es lo que necesita saber sobre Anton Van Happen y el video de su enfrentamiento con los funcionarios de salud en el restaurante “Nick the Greek” en Ventura, California:

1. Van Happen preguntó a los funcionarios de salud “¿Van a pagar mi alquiler?” después de que los inspectores de salud pública le emitieran una citación, muestra el video viral

En el video viral se puede observar a Van Happen gritando a los inspectores de Salud Pública del condado de Ventura: “Seguí las reglas, sigo siguiendo las reglas y ustedes todavía me están dando citaciones una y otra vez, diciéndome que tengo que cerrar mi negocio, ¿qué pasa con mis empleados?”. Cuando uno de los inspectores le dice, “no estás siguiendo las reglas”, él responde: “Estoy siguiendo las reglas. Mis mesas están adentro. Solo porque el Departamento de Salud tiene un proceso completo que llevar a cabo y que toma el tiempo que sea necesario, tengo que cerrar mi negocio”. Luego les pregunta: “¿Van a pagar el alquiler?”.

El inspector de Salud luego dice que eligió tomar la decisión que llevó al cierre. “Elegí protestar poniendo mis mesas afuera”, responde Van Happen. “Nunca serví a una sola persona afuera. Hice toda la comida para llevar y para entrega a domicilio, exactamente lo que se suponía que debía hacer. No violé ninguna regla”.

El inspector de Salud dijo que estaba infringiendo la ley al operar sin permiso. Otro video mostró más de la interacción.

En una entrevista anterior con Ventura Report, Van Happen dijo: “Cerraron el comedor al aire libre porque las UCI -Unidad de Cuidados Intensivos- estaban cada vez más ocupadas y más gente iba a los hospitales. Desde que se cerró el comedor al aire libre, ¿eso ha disminuido? No. Todavía hay un montón de personas que contraen COVID y todavía hay un montón de personas en los hospitales. ¿Por qué? Debido a que las tiendas minoristas aún están abiertas, todo sigue abierto… Es injusto con nosotros los dueños de restaurantes. Nos están golpeando por cualquier motivo”.

Van Happen le dijo a KEYT el 11 de diciembre: “Estoy tratando de comenzar algo en lo que todos los dueños de restaurantes se van a despertar. Mi llamado es a todos los demás propietarios de restaurantes para que abran sus restaurantes. Si todos abrimos, no pueden hacer nada”.

2. Van Happen, quien también es el CEO de Eco Green Auto Clean, abrió la franquicia griega “Nick the Greek” en mayo en medio de la pandemia de coronavirus

Van Happen abrió la franquicia “Nick the Greek” en mayo a pesar de la pandemia. La cadena de restaurantes con sede en California fue fundada en 2014 por tres primos llamados Nick y tiene doce ubicaciones en todo el estado, según Ventura County Star. Los fundadores de la empresa no pudieron ser contactados para hacer comentarios sobre Van Happen.

“Firmamos nuestro contrato de arrendamiento sabiendo que el coronavirus estaba comenzando y sucediendo, pero antes de que supiéramos sobre las pautas para quedarse en casa, dijo Van Happen al periódico en mayo después de la apertura del restaurante. “Continuamos con la construcción porque nuestra comida no es cara y todavía todo el mundo necesita comer. Ahora nos estamos enfocando en construir nuestra reputación en la comunidad”, agregó.

Van Happen también es el fundador y director ejecutivo de “Eco Green Auto Clean” en Redwood, California, según su perfil de LinkedIn. Ha dirigido ese negocio desde 2011.

“Anton Van Happen, fundador de Eco Green Auto Clean, ideó el lavado de autos prácticamente sin agua, como una solución práctica a un problema monumental. California se encuentra en medio de una sequía de 100 años. Algunas ciudades tienen restricciones de agua, mientras que la escritura está en la pared para las limitaciones estatales”, según un sitio web que promociona la asociación de su empresa con Tesla. “Hasta ahora, los negocios durante los fines de semana se han triplicado desde su apertura en 2012. Los consumidores están preocupados por la sequía y están siendo proactivos para ahorrar agua de cualquier forma que puedan. Si se implementa la restricción a nivel estatal, entonces el negocio puede crecer exponencialmente. El negocio comenzó como un lavado de autos independiente en Redwood City, California. La premisa básica: utilizar productos ecológicos y la menor cantidad de agua posible para lavar cada coche. Muchos de nosotros pensamos que se les pueden ocurrir ideas prácticas y que cambian la vida”.

Antes de comenzar su propio negocio, Van Happen fue director de tienda minorista en Villa Happ, en los Países Bajos, y gerente de tienda en “Abercrombie & Fitch” en California. También pasó un tiempo como vicepresidente de ventas y negocios de una empresa de suministros dentales, según su LinkedIn.

3. Van Happen nació en Hong Kong y se graduó en Menlo College

Van Happen nació en Hong Kong de padres filipinos-holandeses, según Ventura County Star. Se graduó de Menlo College en 2008 con un título en administración de empresas, según su perfil de LinkedIn. Fue miembro del equipo de fútbol de la universidad. Van Happen también se graduó de Antwerp International School.

Según What Now Los Angeles, Van Happen planea abrir más ubicaciones de franquicias de “Nick the Greek”, incluso en Thousand Oaks y Santa Monica. Le dijo a What Now Los Angeles en octubre de 2020: “Venga el año que viene, tendremos una mejor idea de dónde colocar las otras ubicaciones”.

Van Happen también es el propietario de “A Touch of Las Vegas Spa” en Nevada, de acuerdo a su página de Facebook.

4. Van Happen dijo en Facebook que la gente es “lo suficientemente ingenua como para creerle a los medios” sobre el COVID-19 y llamó a Uber Eats “tan racista” por sus esfuerzos para impulsar las empresas de propiedad negra

En noviembre, Van Happen compartió una captura de pantalla de un tweet de Elon Musk sobre COVID-19 que dice: “Algo extremadamente falso está sucediendo. Fue probado para Covid cuatro veces hoy. Dos pruebas dieron negativo, dos dieron positivo. Misma máquina, misma prueba, misma enfermera. Prueba rápida de antígeno de BD”.

Van Happen agregó sobre la captura de pantalla: “Para aquellos de ustedes que aún son lo suficientemente ingenuos como para creer en los medios”.

Van Happen también publicó en Facebook en noviembre criticando a Uber Eats por un programa que la compañía lanzó para apoyar a las empresas de propiedad negra. Van Happen escribió: “Se espera una demanda para Uber. Tan racista”.

En abril, compartió un video de Tucker Carlson argumentando que los medios y los líderes del país son adictos a la fatalidad y la tristeza. Van Happen agregó en su publicación: “¡Hechos! Los números no mienten”.

5. Van Happen ha recibido apoyo de todo el país, junto con algunas reacciones en las redes sociales, después de que su enojo se volviera viral

Van Happen ha recibido algunas críticas en las redes sociales, pero también ha recibido apoyo de todo el país, incluso en forma de pedidos y consejos para ayudar a su empresa y a sus empleados. En un video publicado por Ventura Report, Van Happen recibió una llamada de alguien en Alaska que ordenó $100 en comida para regalar y también agregó una propina de otros 100 dólares.

También ha recibido apoyo de la familia Trump. Donald Trump Jr. retuiteó el video y dijo: “Necesitamos más de esto o los políticos nunca dejarán que su economía destruya al poder. Los bloqueos no se basan en la ciencia. Los políticos y los piratas informáticos que todavía los apoyan están destruyendo vidas activamente, pero no les importa porque sus cheques de pago no están en juego”.

Ivanka Trump tuiteó: “Estos bloqueos generales no se basan en la ciencia. Estas reglas arbitrarias impuestas por políticos insensibles están destruyendo vidas. Está mal que los propietarios de pequeñas empresas luchen tan duro para mantener vivo su sueño americano”.

Otros rechazaron la idea de que se le debería permitir ser abierto. Un usuario de Twitter dijo: “Siento el dolor de este hombre. Pero también confío en la ciencia. Hay reglas “en este momento”. No puedo imaginar ser dueño de una empresa en este momento. Si el maldito gobierno estuviera haciendo su trabajo y complementando estos negocios, las cosas podrían ser diferentes. Vergüenza para nuestro gobierno. Es una vergüenza para el gobierno de Trump”.

Otro usuario de Twitter agregó: “No debería abrir, pero tampoco debería pagar el alquiler. Los bancos no deberían cobrar intereses por los préstamos. Y el gobierno debería cubrir los costos de mantenimiento y nómina de los propietarios y el restaurante. Es hora de que los bancos se lo traguen”.

