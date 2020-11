El bochornoso error del equipo de Trump previo a victoria de Biden ¿qué hicieron? [IMÁGENES]

La campaña de Donald Trump se manejó entre desastres. Cuando salían de un lió, entraban en otro y el sábado su último episodio pudo haber llegado. El sábado por la mañana, y en una muestra de desespero, Donald Trump decidió que sus abogados darían una conferencia de prensa en la Ciudad de Filadelfia.

Esto comenzó a surgir después de que el mandatario decidió anunciar por Twitter que iba a haber una anuncio importantísimo. Como suele ser, el aún presidente estadounidense exageró al decir que iba a dar una gran anuncio sobre las demandas judiciales que buscaba entablar ya que cree que es una víctima de fraude electoral.

Pero hubo una confusión en lo que se refería a dónde se haría y hablaría el abogado personal del presidente Rudy Giuliani.

En un tuit, Trump indicó que la conferencia de prensa sería en el “Four Seasons, Philadelphia”. Minutos más tarde, sale otro tuit en el que se corrige y es más “específico” cuando indica “Four Seasons Total Landscaping”. En ese momento se genera una gran confusión, pero los medios fueron al lugar que se les confirmó.

Trump, a hotelier at heart, announces a press conference at Philadelphia's "Four Seasons" at 11, before specifying it's at Four Seasons Total Landscaping at 11:30. pic.twitter.com/HmTIPeukNG — Josh Wingrove (@josh_wingrove) November 7, 2020

Caos total

Cuando se hace este anuncio, muchos en los medios locales comenzaron a dudar de la veracidad, pero terminaron yendo a este lugar ya que el Four Seasons de esa ciudad dio un comunicado oficial en el que indicaron que la conferencia de prensa no sería en ese local.

To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel. — Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020

¿Y cuál era el lugar

Four Seasons Landscaping es un negocio que se encarga de mantener el exterior de negocios como edificios corporativos. El lugar tenía poco que ver con un hotel lujoso en el que se esperaba y desde antes de las 11:30 de la mañana hora local, los medios estaban esperando en ese establecimiento. En el apuro, los abogados tuvieron que ir hacia ese lugar para comparecer ante los medios ya que ellos tampoco sabían del lugar.

Lo que también era increíblemente irreal era no solamente el lugar en el que básicamente se comenzó a simbólicamente anunciar la muerte de la campaña del presidente, sino también los establecimientos que rodeaba.

¿Sabíais que en Philadelphia hay una tienda de jardinería, entre un crematorio y un sex shop, llamada Four Seasons Total Landscaping y también hay un hotel Four Seasons?

Llorando de risa😂😂 pic.twitter.com/yegFlnWNSv — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) November 7, 2020

El estacionamiento en el que se hacía la conferencia de prensa se encontraba al lado de un sex shop y un crematorio en las afueras de la ciudad de Filadelfia.

This is not over. For we shall mount our righteous stand at Four Seasons Total Landscaping. Next to Fantasy Island Adult Books. Across the street from the Delaware Valley Cremation Center. Between the fire extinguisher and yellow hose. #MAGA pic.twitter.com/hxuAsbEjXi — Patton Oswalt (@pattonoswalt) November 7, 2020

Cuando finalmente comenzó al conferencia de prensa, Giuliani anunció que la campaña planeaba ir a las cortes por los resultados que salieron en el esta ciudad.

Todo esto ocurría mientras el presidente estaba jugando golf en el estado de Virginia. Este evento terminó con poco protagonismo porque justo cuando lo estaban haciendo, se anunciaba que Joe Biden había conseguido los 270 delegados necesarios para ser considerado el Presidente Electo del país.

Eso generó que varios periodistas se fueran para ir a cubrir las celebraciones que estaban ocurriendo alrededor de la ciudad.

LEER MÁS: Las primeras palabras de Joe Biden como presidente electo