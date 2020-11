[VIDEO]: Mira lo que estaba haciendo Trump mientras anunciaban el triunfo de Biden

Mientras que los principales canales de noticias como Fox News, CNN y MSNBC finalmente anunciaron a Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump estaba jugando al golf en Sterling, Virginia. El corresponsal de ABC News, Jonathon Karl, compartió un video de Trump en su campo de golf.

Karl subtituló el video: “Mira esto.. Mientras @JoeBiden gana la presidencia, @realDonaldTrump está jugando al golf”.

The Guardian publicó fotos de Trump dirigiéndose a su campo de golf unas horas antes de que se hiciera el nuevo anuncio oficial el 7 de noviembre. Allí, el mandatario aparecía “con una gorra blanca de MAGA, una cazadora, pantalones oscuros, una camisa sin vestir” y “zapatos que parecen apropiados para jugar al golf”.

Watch this drive … As @JoeBiden clinches the presidency, @realDonaldTrump is playing golf pic.twitter.com/GCOrc8KDcU — Jonathan Karl (@jonkarl) November 7, 2020

El reportero principal de Mother Jones, Tim Murphy, reflexionó: “¿Dónde estaba usted cuando se enteró de que se dio el triunfo de las elecciones presidenciales de 2020 para Joe Biden? Estaba en casa, blogueando. Mis vecinos parecen haber estado “en la tienda, comprando bocinas”. Sabemos dónde estaba el presidente Trump: en el campo de golf. Según Associated Press, Trump se fue a su campo de golf en Virginia esta mañana y aún no ha regresado”.

This election is not over. pic.twitter.com/0WJGtgqKxX — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 6, 2020

Trump ha dejado en claro que no hará un discurso de concesión en el corto plazo. El 6 de noviembre, su campaña emitió una declaración de su consejero general, Matt Morgan, diciendo: “Esta elección no ha terminado. La falsa proyección de Joe Biden como ganador se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos”.

Trump fue a jugar al golf en su campo de golf de Virginia mientras los casos de coronavirus aumentaron en toda la nación.

En julio, mientras el número de coronavirus seguía aumentando en Estados Unidos, Trump visitó su campo de golf de Virginia. A su llegada, sin embargo, fue recibido por un manifestante disfrazado de Grim Reaper con un cartel que decía “137K”, una foto que rápidamente se volvió viral en Twitter.

As #Trump golfs today, 137,000 Anericans are dead. When he arrived at his golf club, the Grim Reaper was waiting to remind him of the same. A sad state of affairs. pic.twitter.com/bfIBaSUneC — 𝙿𝚊𝚞𝚕 𝙼𝚊𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐 (@mobinfiltrator) July 12, 2020

El signo “137K” se refiere al número de muertes en los Estados Unidos debido al coronavirus. Hasta el domingo 12 de julio, el COVID-19 se había cobrado unas 137.000 vidas estadounidenses. El mismo día, Florida informó al menos 15,299 nuevos casos de coronavirus, el número más alto registrado en un solo día por cualquier estado desde que estalló la pandemia por primera vez.

Another horrifying fact of the Trump administration’s response to the pandemic: In the past two months, Trump has played golf more times than he has met with Dr. Fauci. — Robert Reich (@RBReich) July 12, 2020

Trump defendió su decisión de jugar al golf en medio de la pandemia del coronavirus porque es “mi ejercicio”

Trump respondió a la reacción violenta que recibió en algunos medios por jugar al golf mientras la pandemia del coronavirus empeoraba en Estados Unidos. El exsecretario de Trabajo Robert Reich tuiteó: “Otro hecho espantoso de la respuesta de la administración Trump a la pandemia: en los últimos dos meses, Trump ha jugado al golf más veces de las que se ha reunido con el Dr. Fauci”.



Trump tuiteó: “Conozco a muchos en los negocios y la política que hacen ejercicios sin cesar, en algunos casos hasta el punto del agotamiento. Es su pasión número uno en la vida, pero nadie se queja. Mi “ejercicio” es jugar, casi nunca durante la semana, una ronda rápida de golf. Obama jugaba cada vez más… rondas, sin problema”.

I know many in business and politics that work out endlessly, in some cases to a point of exhaustion. It is their number one passion in life, but nobody complains. My “exercise” is playing, almost never during the week, a quick round of golf. Obama played more and much longer…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020

“Cuando yo juego, las noticias FALSAS de CNN y otros, se estacionan en cualquier lugar que puedan para tomar una foto y luego gritan ‘El presidente Trump está jugando golf’”, tuiteó el presidente. “En realidad, juego MUY rápido, hago mucho trabajo en el campo de golf y también hago un “poquito de ejercicio”. ¡No está mal!”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.