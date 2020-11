Tras triunfo de Biden Trump insiste en que él es el ganador: ¿Aceptará los resultados?

Antes del medio día de este sábado, y en medio de la tensión que generó la expectativa por conocer el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 3 de noviembre, la agencia AP anunció que Biden había conquistado los 20 votos electorales de Pensilvania, lo que le dio la victoria en los comicios. Pero, como se había anticipado, Trump insiste en que él es el verdadero ganador.

El mandatario, quien no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el presidente electo, recurrió a su cuenta de Twitter para compartir un escueto mensaje con el que manifiesta su sentir por el triunfo de su contendor.

“Yo gané esta elección por mucho!”, comentó el actual presidente en su red social, generando de inmediato miles de comentarios por parte de sus simpatizantes, quienes incluso le piden que no acepte el presunto fraude, sin pruebas, del que ha venido hablado, hasta los seguidores de Trump que han emitido burlas y comentarios de despedida.

La agencia AP de noticias, no solamente reveló los resultados, sino que fue muy crítica con Trump por la manera, nunca antes vista en las elecciones de este país, de sembrar dudas y rumores infundados de fraude.

“Trump aprovechó los retrasos en el procesamiento de la votación en algunos estados para alegar falsamente el fraude electoral y argumentar que su rival estaba tratando de tomar el poder, un cargo extraordinario de un presidente en ejercicio que intenta sembrar dudas sobre un proceso democrático fundamental”, dijo AP.

Georgia Counties Using Same Software as Michigan Counties Also Encounter ‘Glitch’ https://t.co/N2KlEOezGi via @BreitbartNews What a total mess this “election” has been!

Cabe recordar que una de las características de Estados Unidos, por excelencia, es que conocidos los resultados electorales, aunque los candidatos hayan sostenido duras campañas y enfrentamientos, el derrotado concede el triunfo al ganador de los votos necesarios del colegio electoral, y se unen en lo que se conoce como transición pacífica del poder.

Con este nuevo panorama, y a la espera de que Biden aumente todavía más su ventaja cuando se entreguen resultados en otros estados como Georgia, Nevada, Trump se está convirtiendo en el primer presidente en perder la reelección, desde George H.W. Bush, en 1992.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED…

Biden ganó Pensilvania con 3,345,906 votos contra 3,311,448 del actual presidente, con una diferencia de 34,458 votos. Los porcentajes que le dieron el triunfo del estado mostraron a Biden con 49.7% y a Trump con 49.2%, lo que lo pone como el presidente electo.

“Estados Unidos, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir a nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no”, dijo Biden en su Twitter, tras conocer los resultados. “Mantendré la fe que has depositado en mí”.

