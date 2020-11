[FOTOS]: Los memes más divertidos que dejó la derrota de Trump: Mira

Este sábado 7 de noviembre, los seguidores de Joe Biden se emocionaron luego de revelarse que el demócrata ganó los votos electorales del estado de Pensilvania, que le dieron más de los 270 que necesitaba para alzarse con el triunfo, lo que lo convirtieron en el presidente electo.

Y al mismo tiempo, con esa creatividad que sale a flote en momentos así, comenzaron a llenarse las redes sociales con todo tipo de memes en una clara burla hacia Trump.

A través de Twitter, Facebook e Instagram, cibernautas compartieron su sentir sobre los resultados electorales, con imágenes divertidas para unos y molestas para otros, que van desde la Estatua de la Libertad riéndose y diciendo adiós a Trump, con la frase famosa: “estás despedido”, hasta ironías sobre el apodo de “dormido” que Trump le tenía a Biden.

Y más allá de la gracia y el humor irónico con el que los creadores han mostrado una manera de celebrar la derrota de Trump o satirizar sus denuncias, sin prueba alguna, sobre un presunto fraude.

— hristian with a C (@comedianstian) November 7, 2020

Los memes tambien han servido para abordar temas que analistas consideran que jugaron en contra del presidente en el electorado.

En otro de los memes, se observa a un latino diciéndole que si hubiera mandado otro cheque de estímulo, las cosas hubiesen sido distintas y hasta hay quienes han jugado con la famosa imagen de la coronación equivocada de la Miss Colombia 2015, como Miss Universo, poniendo esta vez la corona primero a Trump y luego a Biden.

En otra caricatura se aprecia a Trump feliz, viendo el mapa electoral casi totalmente en rojo, asegurando que ganó las elecciones, mientras dos asesores hablan entre ellos y aseguran que ese en realidad es el mapa de los casos de COVID-19, asunto por el que han criticado mucho al mandatario por el mal manejo que hizo de la crisis.

Let them MAGA tears flow 😂 #byetrump pic.twitter.com/lziCjMORAA

La agencia AP de noticias, que fue la primera en revelar los resultados, también hizo una dura crítica contra Trump y tras mencionar que Biden traerá una nueva era al país y un manejo distinto, lanzó dardos contra el actual presidente por difundir en sus redes rumores infundados de fraude.



“Trump aprovechó los retrasos en el procesamiento de la votación en algunos estados para alegar falsamente el fraude electoral y argumentar que su rival estaba tratando de tomar el poder, un cargo extraordinario de un presidente en ejercicio que intenta sembrar dudas sobre un proceso democrático fundamental”, dijo la mencionada agencia de noticias.

Lo cierto es que mientras siguen llenándose de memes las redes sociales por la derrota de Trump, es bien sabido que el mandatario no descansará durante lo poco que le queda en el poder para tratar de soñar con la idea de revertir los resultados y seguir como el jefe de la Casa Blanca, idea que tambien sirvió de inspiración a otros memes más burlescos.



President Biden locking Trump out of the White House on January 20th pic.twitter.com/XTxy2lajHd

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) November 6, 2020