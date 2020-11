Las primeras palabras de Joe Biden como presidente electo

El demócrata Joe Biden se convirtió este sábado 7 de noviembre en el presidente electo de Estados Unidos, gracias a su triunfo en el estado de Pennsylvania, que le permitió superar los 270 votos del colegios electorales y derrotar al presidente republicano Donald Trump.

Sus primeras palabras, emitidas por Twitter fueron históricas y emocionantes para muchos de sus seguidores, que se lanzaron a las calles en las principales ciudades del país para celebrar su triunfo.

“América, me honra que me hayan escogido para liderar nuestro gran país. El trabajo que nos espera será arduo, pero les prometo: Seré el presidente de todos los estadounidenses, ya se que hayan votado por mí o no. Mantendré la fe que han colocado en mí”, expresó en Twitter Biden, quien es la persona de mayor edad que ha llegado a la Casa Blanca y la persona con más experiencia como servidor público.

Sus palabras fueron acompañadas por un hermoso video que mostraba las caras y los trabajos de muchísimos estadounidenses y que proyectaba el mensaje de unidad que Biden ha venido impulsando en los últimos meses.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020