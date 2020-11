Biden logra 284 votos electorales y es el presidente electo de Estados Unidos

Biden es el presidente electo de los Estados Unidos, tras derrotar a Trump en sus aspiraciones de reelección, luego de haber alcanzado ya 284 votos electorales, superando los 270 que necesita cualquier candidato para alzarse con la vivtoria.

Así lo reveló AP en su mapa de resultados, tras mostrar que el demócrata conquistó los 20 votos electorales de Pensilvania que lo llevaron al triunfo.

Tras el 99% del conteo de los votos en Pensilvania, el demócrata logró 3,345,906 votos contra 3,311,448 del actual presidente, es decir que se puso a la delantera, con una diferencia de 34,458. Los porcentajes que le dieron el triunfo del estado mostraron a Biden con 49.7% y a Trump con 49.2%.

La agencia de noticias mostró que el exvicepresidente se puso por encima del umbral requerido, en medio de un panorama en el que no solamente se anticipa tensión entre los seguidores de ambos candidatos, sino además una avalancha de demandas legales ya en marcha interpuestas por la Administración Trump.

The Associated Press declares Joe Biden the winner of a grueling campaign for the American presidency. He will lead a polarized nation through a historic collision of health, economic and social crises. #APracecall pic.twitter.com/lInwqjX3PB

“JOE BIDEN DERROTA AL PRESIDENTE DONALD TRUMP. The Associated Press declara a Joe Biden ganador de una agotadora campaña por la presidencia estadounidense. Dirigirá una nación polarizada a través de una colisión histórica de crisis de salud, económicas y sociales”, fue el comentario con el que AP anunció el triunfo de Biden en su cuenta de Twitter.

El periódico The New York Times, tambien hizo eco de la agencia AP y titulo en su sitio web “Joseph R. Biden Jr ganó la Presidencia.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020