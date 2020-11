¿Biden ya ganó las elecciones? Decision Desk HQ anuncia que es el nuevo presidente

¿Biden ganó las elecciones presidenciales según los resultados más recientes del conteo de votos? Según Decision Desk HQ, la respuesta es que sí, Biden ganó el viernes por la mañana, después de que tomara la delantera en los resultados en Pensilvania.

Sin embargo, otras redes y organizaciones de noticias aún no han declarado la victoria para Biden y están aguardando a que se oficialicen los resultados.

El sitio de análisis (con el que Heavy se ha asociado para proporcionar resultados electorales en tiempo real) hizo el anuncio de victoria para Biden, a través de un tweet compartido este viernes a las 8:50 a.m., hora del este.

“Decision Desk HQ proyecta que @Joe Biden ha ganado Pensilvania y sus 20 votos en el colegio electoral para un total de 273. Joe Biden ha sido elegido el 46º presidente de los Estados Unidos de América. Carrera concedida a las 08:50 AM EST”, dijo en su mensaje Decision Desk HQ, con total seguridad.

La declaración se produjo justo después de que a Biden se le diera una pequeña ventaja en Pensilvania sobre Donald Trump de aproximadamente 5.587 votos, ya que las boletas por correo finalmente lo pusieron adelante.

Decision Desk HQ projects that @JoeBiden has won Pennsylvania and its 20 electoral college votes for a total of 273. Joe Biden has been elected the 46th President of the United States of America. Race called at 11-06 08:50 AM EST All Results: https://t.co/BgcQsEyt3j — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 6, 2020

Sin embargo, otras publicaciones y redes de noticias importantes No han declarado el triunfo para Biden. Tras la noticia de la ventaja de Biden en Pensilvania, los presentadores al aire de CNN reiteraron que no habían todavía anunciado a Pensilvania parr Biden, ni tampoco la carrera presidencial para él.

Breaking News: Joe Biden has taken the lead in Pennsylvania as the state continues to tally votes. A win there would give him a majority of electoral votes. https://t.co/ZjLIpl4tpT — The New York Times (@nytimes) November 6, 2020

“Estamos literalmente esperando a que llegue una ola de votos, mientras Pensilvania cuenta los votos”, dijo la presentadora de CNN Dana Bash.

De manera similar, el New York Times emitió un tweet que decía: “Noticias de última hora: Joe Biden ha tomado la delantera en Pensilvania mientras el estado continúa contando votos. Una victoria allí le daría la mayoría de los votos electorales”.

Decision Desk HQ es la única fuente de análisis verificada que ha nombrado oficialmente a Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. Este anuncio fue respaldado por el fundador de FiveThirtyEight, Nate Silver.

Esto es lo que necesita saber:

Decision Desk HQ concedió el triunfo de Biden en Pensilvania y así la carrera presidencial en general.

El tweet anterior es el que millones de personas en todo el país han estado esperando por poco menos de una semana, ahora. Poco después de ser puesto, algunas publicaciones, incluida Business Insider, también comenzaron a darle la contienda a Biden, citando Decision Desk HQ.

Nate Silver de FiveThirtyEight pronto elogió al sitio de análisis por su decisión de anunciar el triunfo de la carrera presidencial de Biden cuando lo hicieron.

Good for them. The outcome has been apparent for a while. No reason other sources shouldn't follow. There's some doubt about the outcome of Georgia and Arizona, still, but Biden doesn't need those states to be elected. https://t.co/aL9359i9V8 — Nate Silver (@NateSilver538) November 6, 2020

“Bien por ellos”, tuiteó Silver. “El resultado ha sido evidente por un tiempo. No hay motivo para que otras fuentes no lo sigan. Todavía hay algunas dudas sobre el resultado de Georgia y Arizona, pero Biden no necesita que en esos estados sea elegido” (pues ya cuenta con los 270 votos electorales necesarios).

Silver agregó en un tweet posterior: “Cualquiera que sea la red que declare el triunfo primero se verá bien en retrospectiva”.

Biden ha ganado más votos en una elección presidencial que cualquier otro candidato en la historia.

Biggest vote of all time.

Beating a sitting president.

Is going to win 306 electoral votes.

Putting a black woman in the White House as VP.

Besting the nastiest, most mendacious candidate in US history. It’s an incredible result for Biden. Anyone telling you otherwise is a twit. — Rupert Myers (@RupertMyers) November 6, 2020

El miércoles, Biden pasó un hito histórico: rompió el récord que estableció el presidente Barack Obama en 2008 de la mayor cantidad de votos emitidos para una elección presidencial. Según CBS News, Obama recibió 69,498,516 votos en su primera elección presidencial.



Hasta el jueves, Biden había recibido más de 70 millones de votos para la presidencia estadounidense. Se espera que su recuento final de votos esté más cerca de los 75 millones, según proyecta CNN.

