[VIDEO]: Reportero pregunta a Trump si “está siendo un mal perdedor”

El presidente Donald Trump habló públicamente por primera vez desde que se declaró falsamente ganador de las elecciones presidenciales del 2020 desde la Casa Blanca a las 2 am ET del 3 de noviembre. Trump no respondió preguntas después de su conferencia de prensa el 5 de noviembre, y como de costumbre, numerosos reporteros gritaron sus preguntas mientras se alejaba.

Sin embargo, la voz de un reportero en particular se destacó más fuerte que la de otros, y los espectadores que miraban en casa la conferencia pudieron escuchar claramente a un hombre gritar: “¿Estás siendo un mal perdedor?” Un momento que rápidamente se volvió viral en Twitter. Según The Recount, fue el presentador de CNN Jim Acosta quien hizo la pregunta.

Trump hizo tantas declaraciones falsas durante su discurso del jueves, que tanto NPR como MSNBC cortaron la rueda de prensa antes de que terminara. El verificador de hechos de CNN, Daniel Dale, tuiteó que Trump estaba “desesperado y agitado, sí, pero estas mentiras hacen un daño incalculable”.

Si bien Trump volvió a afirmar que las boletas se emitían después del día de las elecciones, Dale corrigió la declaración diciendo que los votos “se cuentan después del día de las elecciones. Como siempre.

“Anderson Cooper de CNN compartió una versión más mordaz del discurso de Trump durante su transmisión en vivo. Dijo: “Pero se dan cuenta de que el presidente no presentó ninguna prueba de ningún tipo de fraude… Ese es el presidente de los Estados Unidos. Esa es la persona más poderosa del mundo. Y verlo como una tortuga obesa de espaldas agitándose bajo el sol caliente dándose cuenta de que su tiempo se acabó, pero simplemente no lo ha aceptado y quiere llevarse a todos con él, incluido este condado”.

