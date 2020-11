Fiesta en las calles por triunfo de Biden. ¿Qué hacen los partidarios de Trump? [VIDEOS]

Las calles de las principales ciudades de Estados Unidos se llenaron de jóvenes, en su mayoría enmascarados, que salieron a celebrar el anuncio de que Joe Biden se ha convertido en el próximo presidente de Estados Unidos, derrotando al presidente Donald Trump.

El anuncio lo hicieron de forma casi simultánea las principales cadenas de televisión de Estados Unidos y la agencia de noticias AP, considerada una fuente de información oficial, quienes declararon a Biden el presidente electo, después de que el entonces candidato demócrata fue el ganador del estado de Pennsylvania.

Con este triunfo, Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama, alcanzó los 279 puntos de los 270 que necesitaba de los colegios electorales. El candidato demócrata ganó en casi todas las ciudades del país, incluso en algunas como Miami, donde el presidente republicano ganó el estado.

Washington D.C.

Los partidarios de Biden se reunieron en la plaza Black Live Matters, como se rebautizó recientemente la plaza Lafayette, situada frente a la Casa Blanca. Aunque en el momento de la noticia las primeras reacciones fueron en edificios, desde donde se escuchaban gritos de emoción, poco a poco miles de jóvenes se fueron reuniendo allí, en el centro de la ciudad, para expresar su alegría por la salida de Donald Trump de la presidencia.

Celebration now by Biden/Harris supporters at BLM Plaza outside the White House: pic.twitter.com/SxO8YPhL11 — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) November 7, 2020

En Nueva York

En la ciudad de Nueva York, donde Biden ganó por una mayoría aplastante, los opositores a Trump hicieron una gran fiesta popular, en la que miles de muchachos bailaban con o sin música expresando su emoción.

Entre árboles vestidos con los maravillosos colores del otoño, naranja, amarillo, rojos, verde oscuro, los ciudadanos de la Gran Manzana expresaron su satisfacción hasta pisando sobre cheetos, el “snack” color naranja, que ha sido usado para describir el color de la piel del mandatario republicano cuando está recién salido de un tratamiento de bronceado.

People are ritualistically stomping on cheetos here in crown heights pic.twitter.com/qUWvAiNt6V — jacob (@jacobplitman) November 7, 2020

I’ve lived in NYC my whole life and I’ve never seen anything like this pic.twitter.com/KVZakF7F5n — Jessica Valenti (@JessicaValenti) November 7, 2020

Boston no se quedó atrás

La ciudad y sus suburbios, sede de algunos de los centros educativos más importantes del mundo, como la Universidad de Harvard y MIT, fueron escenarios de expresiones de alegría, emoción y esperanza en un gobierno que una al país y que rechace el racismo y tome medidas que solucionen la gran crisis climática que agobia al mundo.

Atlanta fue danza

La principal ciudad del estado de Georgia y del sur de Estados Unidos reaccionó primero con sonidos de júbilo desde las casas y después en las calles. Las principales calles de la ciudad de héroes del movimiento de los derechos civiles como Martin Luther King y John Lewis se llenaron de personas bailando, hasta en forma coordinada en una expresión de pura satisfacción por la elección de Joe Biden como el próximo presidente.

Atlanta breaking out in cheers after the election is called for Biden. pic.twitter.com/xZgzSDB0aB — Anthony Michael Kreis (@AnthonyMKreis) November 7, 2020

Live from Atlanta, in the BLUE STATE of Georgia Let’s say people are a little happy with President elect Biden and Vice-president elect Harris pic.twitter.com/aKPlTPuTqZ — Matheus Padrón (@MatPad43) November 7, 2020

El estado de Kamala Harris

La vicepresidenta electa Kamala Harris es hasta enero senadora por el estado de California y allí la emoción no se quedó atrás. Los ciudadanos de Los Ángeles también se volcaron a las calles para celebrar que Estados Unidos tendrá su primera mujer en la Casa Blanca, quien es además la primera mujer de color en una de las dos posiciones más importantes del poder ejecutivo.

Pershing Square in Downtown, Los Angeles, is filling up with people after the Joe Biden and Kamala Harris win. pic.twitter.com/xWKjzYwKXn — JaValle (@JaValle) November 7, 2020

People literally dancing in the streets of San Francisco. #Election2020 https://t.co/EbE896zFR5 — Dustin Gardiner (@dustingardiner) November 7, 2020

La policía tuvo que proteger la Trump Tower en Chicago

A pesar de que no se registró ninguna expresión de violencia, las autoridades de la Ciudad del Viento decidieron hacer un cordón policial alrededor de la Trump Tower en Chicago, donde se reunieron los partidarios de Biden a festejar su elección.

Police blocked off East Wacker Drive in front of Trump Tower in downtown Chicago for demonstrators celebrating President-elect Joe Biden. pic.twitter.com/3zg8PNibqL — Grace Rodgers (@gracelizrodgers) November 7, 2020

Texas también celebró

A pesar de que Trump ganó en ese estado, las calles de ciudades como Austin y Dallas repitieron las mismas escenas que el resto del país.

En Austin, la capital del estado, los que celebraron la salida de Trump de la presidencia se reunieron frente al capitolio, para expresar su alegría.

En las primeras horas tras el anuncio de que Joe Biden era el presidente electo en 2020, los partidarios de Trump se mantuvieron principalmente callados, mientras que el mandatario jugaba golf.