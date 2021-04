Joe Biden anuncia medidas para control de ‘armas fantasma’ – Video

Horas más tarde del violento tiroteo en Carolina del Sur que dejó cinco muertos, el presidente Joe Biden anunció un paquete de medidas ejecutivas para acabar con las “armas fantasma” y, además, facilitar que las personas señalen a los miembros de la familia a quienes no se les debería permitir comprar armas de fuego .

Según informa NBC News, Joe Biden brindó un discurso desde el Rose Garden de la Casa Blanca ante la ola de tiroteos que se dieron durante las últimas semanas en Estados Unidos, como los de Georgia y Colorado, o bien el de este jueves en Carolina del Sur.

“La violencia con armas de fuego en este país es una epidemia y una vergüenza internacional”, lamentó el presidente Biden durante su presentación.

Acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris y el fiscal general Merrick Garland, Biden sentenció: “No hay razón para que alguien necesite tener un arma de asalto con un centenar de proyectiles”.

En un mensaje directo a la población estadounidense, Biden enfatizó: “Voy a utilizar todos los recursos a mi disposición para mantener al pueblo estadounidense a salvo de la violencia armada. Pero hay mucho más que el Congreso puede hacer para ayudar en ese esfuerzo”.

