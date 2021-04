COVID-19: Joe Biden habilita vacunas para todos los adultos el 19 de abril

Tal como ya habían anticipado distintos medios de comunicación de Estados Unidos, este martes el presidente Joe Biden comunicó oficialmente que todos los adultos estadounidenses serán elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 desde el próximo 19 de abril.

Mediante un discurso brindado desde la Casa Blanca, Joe Biden confirmó la nueva meta de vacunación contra el Coronavirus en EE.UU. para que todos los mayores de 18 años puedan recibir las dosis correspondientes.

Además, el presidente Biden confirmó que ya se han aplicado más de 150 millones de vacunas a la población local, según informa 8 News Now.

President Biden: "Beginning April 19, every adult in every state, every adult in this country, is eligible to get in line to get a Covid vaccination." pic.twitter.com/SPLb0lgYU8

De esta manera, el mandatario estadounidense adelanta doce días la fecha límite que había anunciado anteriormente -1 de mayo- para que todos los estados comiencen a vacunar a todos los adultos, recuerda CBS News.

Un tweet emitido por la cuenta oficial de la Casa Blanca ratifica la información:

On March 11, President Biden announced that he was opening up all vaccination sites to all adults by May 1.

Today, he announced he’s moving up the date to April 19.

That means in less than two weeks, every adult will be eligible to get vaccinated.

— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2021