Ahmad Alissa: Quién es el sospechoso detenido por el tiroteo en Boulder

Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, fue identificado como el sospechoso del tiroteo masivo en la tienda King Soopers de Boulder, Colorado, que dejó 10 muertos, incluido el oficial de policía de Boulder Eric Talley. Alissa nació en Siria y pasó la mayor parte de su vida en Colorado, según se puede leer en su cuenta de Facebook. Escribió sobre el Islam en las redes sociales y dijo que “los musulmanes pueden no ser perfectos, pero el Islam sí lo es”.

La policía fue llamada por un tirador activo dentro de la tienda de comestibles en 3600 Table Mesa Drive alrededor de las 2:40 p.m. hora local, donde una tienda de comestibles se convirtió en un baño de sangre durante el tiroteo masivo más reciente del país. Alissa, de la ciudad de Arvada (Colorado), intercambió disparos con los oficiales, matando a Talley, dijo la policía en una conferencia de prensa este martes por la mañana. Alissa también resultó herido en el tiroteo y fue llevado a un hospital local, donde se encontraba en condición estable este martes y luego fue trasladado a la cárcel del condado de Boulder, según la lista de reclusos.

Las víctimas son Denny Stong, 20, Neven Stanasic, 23, Rikki Olds, 25, Tralona Bartkowiak, 49, Suzanne Fountain, 59, Teri Leiker, 51, Oficial Talley, 51, Kevin Mahoney, 61, Lynn Murray, 62, y Jody. Aguas, 65.

De la escena en Boulder surgieron videos en vivo, incluidas imágenes del arresto de Alissa. Esos videos están disponibles más adelante en esta publicación. Tenga en cuenta que algunas de las imágenes son extremadamente gráficas.

Esto es lo que debes saber:

1. El hermano de Alissa dijo que estaba mentalmente perturbado y paranoico; Su motivo permanece bajo investigación

El hermano de Alissa, Ali Alissa, le dijo al Daily Beast que su hermano estaba profundamente perturbado, “muy antisocial” y paranoico. En la escuela secundaria, él decía que estaba “siendo perseguido, alguien está detrás de él, alguien lo está buscando”.

“Cuando estaba almorzando con mi hermana en un restaurante, dijo: ‘Hay gente en el estacionamiento, me están buscando’. Ella salió y no había nadie. No sabíamos lo que estaba pasando por su cabeza”, dijo Ali Alissa.

Algunas de las publicaciones de Alissa en Facebook reflejan la paranoia y los problemas de salud mental que su familia ha mencionado a los periodistas. Pasó por Ahmad Al Issa en Facebook.

Escribió en marzo de 2019: “Solo tengo curiosidad por saber cuáles son las leyes sobre la privacidad del teléfono porque creo que mi vieja escuela (un oeste) estaba pirateando mi teléfono. ¿Alguien sabe si puedo hacer algo a través de la ley?”.

Alissa escribió en julio de 2019: “Sí, si estas personas racistas islamófobas dejaran de piratear mi teléfono y me permitieran tener una vida normal, probablemente podría”.

En la publicación de Facebook sobre su creencia de que lo estaban acosando en la escuela secundaria, comentó que era en parte racismo y en parte debido a rumores falsos.

“Creo que es parte del racismo con seguridad. Pero también creo que alguien difundió rumores sobre mí que son falsos y tal vez lo desencadenó”, escribió.

Ali Alissa le dijo al Daily Beast que su hermano alguna vez fue extrovertido, pero se volvió antisocial después de que lo acosaran en la escuela secundaria.

“[No fue] en absoluto una declaración política, es una enfermedad mental”, dijo. “El chico solía ser muy acosado en la escuela secundaria, era como un niño extrovertido, pero después de ir a la escuela secundaria y ser acosado, comenzó a volverse antisocial”.

Las autoridades dijeron que hablaron con Alissa en el hospital, pero no revelaron ninguno de los detalles de su entrevista ni identificaron un motivo.

“No tenemos la respuesta para eso todavía”, dijo el fiscal de distrito de Boulder, Michael Dougherty, durante una conferencia de prensa este martes.

Please avoid the area of Table Mesa & Broadway! This is still a very active scene. Do NOT broadcast on social media any tactical information you might see #BoulderShooting 1/2 pic.twitter.com/JE214XS86B — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

Los funcionarios identificaron a las 10 víctimas, que tenían entre 20 y 65 años.

“El hombre que los mató será completamente responsable”, dijo Dougherty.

Ali Alissa le dijo al Daily Beast que él y su familia han vivido en Colorado durante 20 años y dijeron que “lo sienten mucho” por las víctimas. Fue a King Soopers poco después del tiroteo, buscó a otro pariente y encontró a su hermano en una patrulla de la policía. Estaba buscando a su tercer hermano, que se fue a hacer recados. No pudieron ponerse en contacto con el tercer hermano. Fue entonces cuando se enteró de que Ahmad Alissa era un sospechoso, dijo.

“Fui a King Sooper que está cerca de nuestra casa para ver si estaban allí, y luego vi un auto de la policía”, dijo. “Y luego, cuando me acerqué al auto de la policía, vi que mi [otro] hermano estaba detenido. Eran las 9:30 de la noche”.

Testigos le dijeron al Denver Post sobre momentos conmovedores en medio de la tragedia de un tiroteo masivo que dejó varias personas muertas. James Bentz, de 57 años, le dijo al periódico que escapó de la tienda de comestibles saltando del muelle de carga en la parte trasera de la tienda. Vio a gente más joven ayudando a las personas mayores a salir de la plataforma, dijo.

“Parecía que todos habíamos imaginado que estaríamos en una situación como esta en algún momento de nuestras vidas”, dijo.

Estaba en la sección de carnes cuando escuchó lo que pensó que era un fallo de encendido, seguido de más disparos.

“Entonces estaba al frente de una estampida”, dijo.

He was on his way to pick up coffee at the King Soopers in Boulder on Table Mesa Dr. when he saw a terrible sight after shots were fired.

updates @KDVR #Bouldershooting pic.twitter.com/g9hEE7AQFM — Shaul Turner (@ShaulTurner) March 22, 2021

Neven Sloan y su esposa, Quinlyn Sloan, dijeron al mencionado periódico que estaban en diferentes partes de la tienda cuando se oyeron los disparos. Corrieron para encontrarse antes de escapar.

Neven Sloan dijo que los disparos “fueron amortiguados al principio y luego escuché el eco en la tienda y supe que teníamos que salir”.

Quinlyn Sloan le dijo al periódico que no sabía lo que estaba escuchando en el momento del primer disparo, pero luego “la gente empezó a correr. Algunos se quedaron quietos como si no supieran lo que estaba pasando. Luego [el tiroteo] fue rápido”.

Neven Sloan dijo que una vez que supo que su esposa estaba fuera de la tienda y a salvo, “sentí el impulso de regresar”, y corrió adentro para ayudar a los demás.

Otro testigo describió sus pensamientos a Fox 31, diciendo que estaba en estado de shock y llamó a su madre para decirle que estaba bien. Fue entonces cuando se hundió la gravedad de la situación, dijo.

“El hecho de que esté sucediendo en todo Estados Unidos, verlo en las noticias, [es] algo con lo que he crecido, la gente de mi edad, mi generación está acostumbrada a esto. Y es algo que nunca pensé que sucedería en mi ciudad”, dijo.

2. Alissa vivió “la mayor parte de su vida en los Estados Unidos” y su página de Facebook decía que nació en Siria

Las autoridades dijeron que Alissa vivió “la mayor parte de su vida en los Estados Unidos” durante una conferencia de prensa el martes por la mañana. Las autoridades están investigando sus antecedentes, pero no revelaron información adicional sobre su pasado. Su página de Facebook, que ahora ha sido eliminada, dice que vivió en Siria hasta que se mudó a Estados Unidos cuando tenía unos 3 años.

“Nacido en Siria en 1999 llegó a Estados Unidos en 2002”, escribió en su perfil de Facebook. “Me gusta la lucha libre y los documentales informativos, ese soy yo”.

“He didn’t say shit,” said one witness. “He just came in and started shooting.” https://t.co/Eu8PRYUG9C — The Denver Post (@denverpost) March 22, 2021

Según la página de Facebook de su hermano mayor, que ha sido eliminada, su familia era originaria de Ar Raqqah, Siria. La publicación más reciente de Alissa en su propia página de Facebook fue el 18 de septiembre de 2020. Su página también fue eliminada.

Su publicación pública más reciente fue una publicación compartida de Muslim Hub.

“El Profeta dijo: ‘Si un musulmán planta un árbol o siembra semillas y luego un pájaro, o una persona o un animal se lo come, se considera un regalo de caridad'”, decía la publicación.

Pete Williams, de NBC, dijo en MSNBC que sus fuentes federales le dijeron que no hay indicios de que el tiroteo haya sido un acto de terror o un crimen de odio. Williams dijo que si se cree que el motivo está relacionado con el terrorismo, el FBI sería la agencia principal, pero la Policía de Boulder está liderando esta investigación. Los familiares del sospechoso revelaron que “sufría de problemas mentales bastante graves, paranoia, pensaba que la gente siempre lo perseguía”. No se conocían “registros de encuentros entre él y la policía”, dijo Williams.

Un testigo le dijo al Denver Post que el hombre armado entró en la tienda sin decir ni una palabra y abrió fuego.

“No dijo una mie…”, dijo el testigo. Y agregó: “Simplemente entró y empezó a disparar”.

El testigo, que no dio su nombre a los periodistas, es un estudiante que vive cerca. La Universidad de Colorado en Boulder se encuentra a unas dos millas de la escena del tiroteo. El testigo dijo que él y su compañero de cuarto estaban en la tienda de comestibles para comprar pizza para el almuerzo. Estaban en la caja de autoservicio cuando el tirador entró y abrió fuego, dijo.

El compañero de cuarto dijo que el tirador “disparó un par de tiros, luego se quedó en silencio y luego soltó un par más. No estaba rociando”.

Ambos escaparon por una puerta trasera, le dijeron al periódico. Fairview High School también se encuentra a solo unas cuadras de distancia, informó el Denver Post. El Distrito Escolar del Valle de Boulder comenzó las vacaciones de primavera el lunes, pero dos equipos deportivos estaban practicando en el momento del tiroteo. Los estudiantes fueron enviados a casa y los negocios cercanos también fueron cerrados.

3. Alissa estudiaba ingeniería informática en la Universidad Estatal Metropolitana de Denver y se graduó de la preparatoria Arvarda West, donde estaba en el equipo de lucha libre

Alissa fue a Arvada West High School y se graduó en 2018, donde fue miembro del equipo de lucha libre, y también estudió en la Metropolitan State University de Denver. Comenzó a asistir a la universidad de ingeniería informática. Tenía una posible fecha de graduación de 2022, escribió en su página de Facebook.

Alissa publicaba a menudo sobre su carrera como luchador y sobre su fanatismo por la lucha universitaria y olímpica. También era fanático de las artes marciales mixtas y publicaba a menudo sobre MMA profesional, jiu jitsu y UFC. También compartió un meme de MMA sobre el autocontrol en octubre del 2018.

Alissa escribió en agosto de 2016: “La mitad de mí quiere estudiar mucho y tener una buena carrera y la mitad de mí solo quiere divertirse y no me importa”. Unos meses antes escribió: “El verano me voy a romper el trasero para poder ahorrar y comprar un auto, no me importa si es el auto más feo del lote, al menos me lo gané con trabajo duro, a diferencia de ustedes, los niños ricos malcriados del oeste”.

Witness to Boulder supermarket shooting tells @CBSDenver his son-in-law, daughter and grandchildren went to the pharmacy for a COVID-19 vaccine shot and the suspected shooter "shot the woman in front of them." He says they hid in a coat closet for an hour https://t.co/DPcYtUaAJD pic.twitter.com/BrsrOV2UwK — CBS News (@CBSNews) March 22, 2021

En marzo de 2019 publicó una foto con dos medallas alrededor del cuello y escribió: “Alhamdullah tengo 2 medallas de oro ganadas en ambas divisiones en el torneo de naga jiu jitsu”.

“Alhamdullah” significa “alabado sea Dios” en árabe.

Las publicaciones de Alissa en Facebook también incluyen menciones de videojuegos. Publicó en 2019 pidiendo a otros jugadores que jugaran con él en PS4 en línea.

Alissa escribió en Facebook en 2017: “Cuando estamos emocionados o enojados, tendemos a decir cosas que no queremos decir… Es mejor no hablar cuando estás emocionado”.

Alissa intercambió disparos con los oficiales que ingresaron a la tienda minutos después de ser llamados, dijeron los oficiales durante una conferencia de prensa el martes por la mañana. Fue herido en el tiroteo y llevado a un hospital local, donde se encontraba en condición estable en ese momento. Las autoridades dijeron que sufrió una herida de bala en la pierna. Estaba armado con un rifle de patrulla, dijo la jefa de policía de Boulder, Maris Herold. Fue dado de alta del hospital el martes por la mañana e ingresado en la cárcel del condado de Boulder, según el registro del penal.

Alissa resultó “gravemente herido” tras el tiroteo masivo y fue llevado a un hospital local, dijo el comandante de la policía de Boulder, Kerry Yamaguchi, durante una conferencia de prensa brindada el lunes por la noche. Fue dado de alta del hospital e ingresado en la cárcel del condado de Boulder a las 10:49 a.m. hora local, según los registros de la cárcel.

Yamaguchi describió al sospechoso en ese momento como una persona de interés y dijo que no había una amenaza continua para el público. La policía no reveló un posible motivo del tiroteo, y señaló que se encontraban en las primeras etapas de una larga investigación.

Conor McCue, un testigo del tiroteo en la tienda de comestibles, le dijo a CBS4 que escuchó a la policía decirle a un sospechoso que “se rindiera ahora”.

McCue dijo que escuchó los primeros disparos, pero le tomó un momento procesar lo que estaba sucediendo.

“Escuché un fuerte estallido… pensé que alguien había dejado caer algo. Luego, para la tercera explosión, todo el mundo estaba corriendo”, dijo al mismo medio de comunicación.

Una familia estaba esperando en la fila para recibir las vacunas COVID-19 cuando una mujer recibió un disparo frente a ellos, dijo el padre de uno de los miembros de la familia en una entrevista con CBS4. La familia se escapó y encontró un armario en el piso de arriba, donde se escondieron durante una hora, dijo. Estuvo en comunicación con su hija mientras se escondían. El padre abogó por el control de armas en el medio de comunicación.

“Cuando se trata de tu familia, lo sientes”, dijo.

Las víctimas que aún estaban en la tienda cuando llegó la policía fueron conducidas al exterior del lugar por los oficiales.

4. Surgió un video de Alissa arrestado poco después del tiroteo y el video de la transmisión en vivo mostró las consecuencias inmediatas

We’re on @fox5dc as we monitor an active shooter situation out of Boulder, CO. On with @LokayFOX5 now— these live pictures coming in of an arrest. pic.twitter.com/3oDnPftvQT — Marina Marraco (@MarinaMarraco) March 22, 2021

Poco después del tiroteo aparecieron videos en las redes sociales que mostraban a un hombre arrestado. No estaba claro si el hombre era el sospechoso del tiroteo, pero parecía que la policía estaba deteniendo al hombre. El video muestra a un individuo siendo conducido por la policía a una camilla. Más tarde fue identificado como Alissa.

“Fue una situación bastante caótica”, dijo un reportero de FOX DC al aire, haciendo referencia a los informes de los testigos.

El reportero habló sobre la imagen en vivo tomada desde un helicóptero de noticias y describió lo que estaba viendo: “Un hombre que fue escoltado por la policía esposado, cargado en una camilla y sacado del lugar”.

DEVELOPING: Police are responding to an active shooter at a supermarket in #Boulder, Colorado. Graphic video shows multiple people injured. (GRAPHIC VIDEO) pic.twitter.com/mKKCRV9Dm8 — YWN REPORTER (@YWNReporter) March 22, 2021

Un video gráfico y dramático capturó la escena del tirador activo en la tienda de comestibles de Colorado, comenzando solo segundos después de que sonaron los primeros disparos. El video muestra a personas heridas y posiblemente fallecidas dentro y fuera de la tienda.

“Llama al 911 aquí mismo”, dice el hombre que está filmando, Dean Schiller. “Tenemos a los heridos en el suelo. No lo sabemos. Hay un tirador, tirador activo en alguna parte. Podría estar en la tienda. Fue a la tienda. Oh Dios mío. Chicos, tenemos gente en King Soopers”.

Schiller camina a la entrada de la tienda desde su rampa, donde otro hombre le dice que el tirador todavía está dentro. Una persona parece estar muerta en la rampa, otra parece estar muerta en el estacionamiento y la tercera persona parece estar muerta cerca de una caja en el interior.

Se pueden escuchar dos disparos en el video.

VideoVideo related to ahmad alissa: quién es el sospechoso detenido por el tiroteo en boulder 2021-03-23T15:55:55-04:00

“Chicos, esto pasó… ni siquiera hace 30 segundos. Escuché disparos. Chicos, hay un tirador activo”, dijo Schiller en el video de la transmisión en vivo.

Se oían sirenas de fondo.

“La gente salió corriendo por la puerta trasera. El tirador activo todavía está allí”, dijo en las imágenes.

Corrió al frente de la tienda.

“Chicos, tenemos una situación de tirador activo en King Soopers. Está dentro del edificio ahora mismo”, dijo.

Describió a la persona que estaba esposada como “casi desnuda. Estaba en ropa interior”.

Él dio información a las estaciones de noticias más adelante en el video, diciendo que estaba cerca y escuchó disparos.

Heartbreaking photo from scene of King Soopers shooting in #Boulder by @photojmatthew pic.twitter.com/fqabLiFgxv — Mitchell Byars (@mitchellbyars) March 22, 2021

Escuchó “fuertes golpes”, pero al principio no podía creer que fueran disparos. Dijo que vio a una mujer en el suelo junto a un Toyota Rav4 dorado, seguida de otro hombre inmóvil en el suelo.

“Inmediatamente nos pusimos a cubierto justo afuera”, dijo, y se dirigió al frente del edificio donde escuchó más disparos. Dijo que los oficiales llegaron rápidamente y se escondió detrás de los autos y las paredes.

Él mismo vio a tres víctimas y vio llegar a los oficiales mientras seguían sonando los disparos. Estimó que el tiroteo duró 10 minutos antes de remitir.

“No lo hubiera creído si no lo hubiera visto y escuchado yo mismo”, dijo.

“Mi corazón latía con tanta fuerza”, agregó.

Dijo que tenía amigos “tan cercanos como familiares” adentro. Él vive al otro lado de la calle de la tienda de comestibles, dijo Schiller.

5. Las publicaciones de Alissa en Facebook incluían referencias musulmanas y anti-Trump junto con insultos homofóbicos

Alissa dijo que no era muy político en una publicación realizada en 2016, antes de las elecciones presidenciales. Pero a veces compartió publicaciones anti-Trump. En junio de 2019, compartió una publicación de PBS NewsHour sobre los mitos sobre la inmigración y la economía de los Estados Unidos y agregó: “Por qué los refugiados y los inmigrantes son buenos para Estados Unidos”. El 1 de mayo de 2019, compartió un video de YouTube de un grupo antiaborto y escribió: “El aborto es repugnante”.

En septiembre de 2018 compartió una historia sobre Trump y posibles cintas del expresidente usando insultos racistas.

Alissa escribió: “Incluso si publicaran las cintas, su base probablemente organizaría una fiesta para él. Podía hacer cualquier cosa y su base aún lo apoyaría independientemente de lo que diga o haga”.

Ese mismo día compartió una historia sobre el enfoque de Trump hacia los refugiados y escribió: “Triunfa como un idiota”.

Escribió después del día de las elecciones en noviembre de 2016: “Independientemente de la afiliación política, creo que dice mucho que un partido haya tenido el primer presidente de minoría y las primeras mujeres que podrían ser nuestro próximo presidente. Trump ganó, solo el tiempo puede decir lo que sucederá, aparte de eso, seguiré siendo optimista”.

Publicaba en Facebook a menudo sobre su fe musulmana. Escribió el 27 de mayo de 2019: “Los Eids están a punto de llegar, esperamos que todos los musulmanes tengamos un buen Eid y terminemos el Ramadán fuerte”.

Escribió el 7 de mayo de 2019: “Entonces María usa un hiyab y Jesús no come cerdo y ora de rodillas y manos. Allí los dos musulmanes es obvio”.

Compartió una publicación en marzo de 2019 y escribió: “De qué se trata realmente el Islam”, junto con una lista de Muslim Hub que incluía “No seas grosero en el discurso”, “contenga la ira”, “sea bueno con los demás”, “no seas arrogante” y “perdona a los demás por sus errores”.

En marzo de 2019, Alissa compartió una publicación sobre el tiroteo en una mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, y publicó un meme que decía: “Los musulmanes en la mezquita #christchurch no fueron víctimas de un solo tirador. Fueron víctimas de toda la industria de la islamofobia que los denigró”.

Escribió el 14 de mayo de 2019: “Solo digo que el genocidio en Siria, el genocidio de Ruanda, el holocausto y la esclavitud son cosas terribles que nunca deberían haber sucedido, todas tienen algo en común: demasiado control gubernamental”.

Escribió el 4 de diciembre de 2018: “Puede que los musulmanes no sean perfectos, pero el Islam sí lo es”.

Sus publicaciones también incluían homofobia y a menudo usaba el insulto homofóbico f ** and f ****** en sus publicaciones. En una publicación de julio de 2019, se burló del logotipo de la bandera arcoíris de Microsoft Xbox que usó durante el mes del orgullo, escribiendo, “F ** box pierde PS4 gana” con dos emojis que se ríen y lloran.

Escribió en marzo de 2019: “Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Steve simplemente diciendo”.

Escribió el 14 de abril de 2019: “No son las personas extrañas que siempre están sonriendo y actuando como si se estuvieran divirtiendo algunas de las personas más deprimidas del mundo. Y luego la gente como yo, que no se burla de todo, ya que no finge sonreír o simplemente actuar con normalidad son algunos de los más felices. #stillhappy #stopactinglike a f ** #donttakeanyones ***”.

El fiscal de distrito Michael Dougherty dijo en una conferencia de prensa que habría un “esfuerzo coordinado” de los funcionarios para apoyar a las familias de las víctimas y buscar justicia.

“Esta es una tragedia y una pesadilla para el condado de Boulder”, dijo.

“Haremos todo lo posible para luchar por ellos y sus familias para asegurarnos de alcanzar el resultado correcto y justo”, agregó.

Los legisladores de Colorado compartieron sentimientos en línea inmediatamente después del tiroteo. Escribieron que estaban controlando la información y expresaron su simpatía por las familias de las víctimas.

Like my fellow Coloradans, I am closely watching unfolding events at King Soopers in Boulder. My prayers are with our fellow Coloradans in this time of sadness and grief as we learn more about the extent of the tragedy. — Governor Jared Polis (@GovofCO) March 22, 2021

“Al igual que mis compañeros de Colorado, estoy observando de cerca los acontecimientos que se desarrollan en King Soopers en Boulder. Mis oraciones están con nuestros compañeros de Colorado en este momento de tristeza y dolor a medida que aprendemos más sobre el alcance de la tragedia”, escribió el gobernador Jared Polis en Twitter.

El representante Joe Neguse dijo que estaba orando por los socorristas y por todo Boulder.

We're monitoring this tragic situation and our prayers are with the Boulder community. https://t.co/xyTIJfVMiu — Michael Bennet (@SenatorBennet) March 22, 2021

“Orando por toda la comunidad de #Boulder y todos los socorristas y las fuerzas del orden que responden a este terrible incidente”, escribió el Representante Joe Neguse.

Praying for the entire #Boulder community & all of the first responders and law enforcement responding to this terrible incident. https://t.co/yV3R6laTyX — Rep. Joe Neguse (@RepJoeNeguse) March 22, 2021

“Estamos monitoreando esta trágica situación y nuestras oraciones están con la comunidad de Boulder”, escribió el senador Michael Bennet.

Praying for our law enforcement who are responding to the active shooter at the King Soopers in #Boulder. Please follow the advice of @boulderpolice and avoid the area. https://t.co/GWZV2111ZF — Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) March 22, 2021

“Orando por nuestras fuerzas del orden que están respondiendo al tirador activo en King Soopers en #Boulder”, escribió el congresista Ken Buck.

